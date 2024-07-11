Apple растет быстрее всех на рынке ПК — +21% в 2024 году. Но лишь четвертая по продажам

Компьютерная отрасль постепенно восстанавливается и возвращается к росту после нескольких лет снижения поставок. Лучше всех на этом рынке чувствует себя Apple.

Согласно отчету IDC, мировые поставки настольных компьютеров и ноутбуков во втором квартале 2024 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был второй подряд квартал с ростом для отрасли ПК после периода спада, который длился 7 кварталов подряд. Райан Рейт, вице-президент группы IDC, отметил, что росту способствовало сочетание двух факторов: ажиотажа рынка вокруг ПК, ориентированных на искусственный интеллект, и коммерческого цикла обновления систем. Это и дало крайне необходимый толчок для рынка ПК.

Apple и Acer возглавили рейтинг производителей по темпам роста поставок. Если отрасль в целом выросла на 3%, то Apple может похвастаться результатом в 20,8%. Acer показала увеличение поставок на 13,7%. У Lenovo и HP показатели значительно скромнее ─ 3,7% и 1,8% соответственно. Dell единственная из крупных компаний испытала снижение поставок ─ на 2,4%.

В то же время Lenovo и HP продолжают существенно опережать других производителей по общим объемам поставок. Lenovo лидирует на рынке ПК, на нее приходится доля 22,7% всех поставок. У HP этот показатель составляет 21,1%. Apple, которая смогла больше всего нарастить поставки, занимает 4-е место по количеству отгруженных устройств с показателем 8,8% доли рынка.

Ожидается, что ПК, ориентированные на искусственный интеллект, вызовут новую волну обновлений, хотя IDC сообщает, что лишь около 3% ПК, отгруженных в этом году, оптимизированы для задач ИИ. Также ожидается, что Apple и в дальнейшем будет наращивать объемы поставок благодаря интеграции Apple Intelligence, что позволяет компании получить выгоду от растущего спроса на ПК, оптимизированные для ИИ.

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Источник: IDC