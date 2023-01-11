Apple разрабатывает дисплеи microLED — их внедрение начнется в 2024-2025 году с Apple Watch Ultra

Apple планирует начать внедрение дисплеев собственного производства в мобильные устройства уже в 2024 году (возможно, в 2025 году). Этот шаг позволит компании снизить зависимость Samsung, LG и других партнеров.

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По словам источников Марка Гурмана из Bloomberg, компания начнет с замены дисплея в топовой модели Apple Watch следующего года. Технология OLED в них уступит место microLED. В дальнейшем планируется использование таких дисплеев в других устройствах, включая iPhone.

Изменения происходят в рамках глобальной стратегии Apple по замене компонентов стороннего производства собственными разработками, что даст компании больше контроля над дизайном и возможностями своих продуктов. Ранее технический гигант отказался от процессоров Inte в компьютерах Mac в пользу собственных чипов M1 и M2 и планирует сделать то же самое со средствами беспроводной связи в iPhone.

Курс на производство собственных дисплеев Apple был взят много лет назад. История началась в 2014 году, когда Apple купила стартап LuxVue – разработчиков технологии microLED. Направлением собственных экранов в Apple тогда руководила ветеран компании Линн Янгс, но два года назад эта работа была передана в компетенцию Джона Сроуджи, который курирует группу по изготовлению чипов в компании. В настоящее время проект Apple по созданию собственных дисплеев возглавляет Вей Чен, который руководит группой технологий отображения в подразделении Сроуджи.

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Компания уже начала тестировать дисплеи microLED готовящихся к выпуску Apple Watch Ultra. По сравнению с актуальным поколением умных часов, дисплеи Apple Watch следующего поколения обеспечивают более яркие и насыщенные цвета, а также лучшие углы просмотра. По словам людей, которые их видели, дисплеи заставляют контент выглядеть так, как будто он нарисован поверх стекла.

Дисплеи microLED станут первыми экранами Apple, полностью разработанными собственными силами. В настоящее время компания закупает дисплеи у Samsung, LG, Japan Display, Sharp и BOE Technology. По данным Bloomberg, на долю Apple приходится 36% выручки LG Display. Samsung, которая конкурирует с Apple на рынке смартфонов, реализует около 6,6% своих продаж производителю iPhone.

Разработка под кодовым названием T159 активизировалась примерно в 2018 году, изначально Apple поставила цель начать переход на экраны microLED в 2020 году. По сведениям инсайдеров, проект застопорился из-за высоких затрат и технических проблем. Первоначально Apple стремилась к разработке больших дисплеев, но риски заставили компанию сосредоточиться на часах из-за небольшого размера их экрана.

Хотя Apple уже разработала новые дисплеи и процесс их производства, она пока будет полагаться на сторонних поставщиков для обеспечения массового производства. Компания управляет опытным предприятием по производству дисплеев в комплексе площадью 5760 м² в Санта-Кларе, Калифорния – примерно в 15 минутах езды от штаб-квартиры Apple Park. Аналогичный кампус исследований и разработок расположен на Тайване.

На данный момент Apple потратила несколько миллиардов долларов на усилия, которые внутри компании считаются одним из самых важных проектов – наряду с разработкой электромобиля, гарнитуры смешанной реальности и функции мониторинга состояния здоровья для умных часов. В 2022 финансовом году компания потратила около $26 млрд на исследования и разработки.

В ближайшем будущем новый дисплей станет наиболее значительным изменением в Apple Watch. Компания планирует представить их следующее поколение в конце этого года, но это будет скромное обновление процессоров и датчиков. Технология, аналогичная экранам microLED будет внедрена и в гарнитуры VR от Apple. Могут пройти годы, прежде чем Apple переведет iPhone на microLED – перед этим планируется внедрение OLED в iPad Pro 2024.