Apple разрешила пользователям App Store жаловаться на мошеннические приложения

Компания Apple добавила возможность пользователям App Store сообщать о мошеннических приложениях. Это можно сделать с помощью обновлённой кнопки Report a Problem. Теперь в раскрывающемся меню кнопки появился новый пункт под названием Report a scam or fraud (Сообщить о мошенничестве или обмане).

До выхода iOS 15 требовалось выполнить целый квест, чтобы сообщить о мошенничестве в приложении из App Store. Так, нужно было пролистать в самый низ страницы Apps или Games, перейти на отдельный сайт и пройти там повторную авторизацию. После этого пользователю становились доступны пункты Report suspicious activity, Report a quality issue, Request a refund или Find my content. Но ни один из них явным образом не позволял сообщить о мошенничестве. При этом выбор пункта Report suspicious activity перенаправлял на страницу Apple Support, а пункт Report a quality issue был доступен только для тех, кто уже заплатил деньги.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021

Но теперь, похоже, что для каждого бесплатного приложения с внутренними покупками предлагается возможность сообщить о проблеме посредством кнопки Report a Problem. Кнопка показывается в том числе и для тех приложений, в которых пользователь не совершал покупок. Правда, этап с переходом на отдельный сайт и дополнительной авторизацией так и остался.

Также отмечается, что штат сотрудников Apple, отвечающих за обзоры приложений, насчитывает лишь 500 человек. В других технологических компаниях количество модераторов контента измеряется тысячами и десятками тысяч. Хотя с 8 сентября Apple начала нанимать людей должность ASI Investigator, в чьи обязанности входит расследование мошеннических приложений и тенденций.

Источник: The Verge