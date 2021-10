Apple разрешила пользователям App Store жаловаться на мошеннические приложения

Компания Apple добавила возможность пользователям App Store сообщать о мошеннических приложениях. Это можно сделать с помощью обновлённой кнопки Report a Problem. Теперь в раскрывающемся меню кнопки появился новый пункт под названием Report a scam or fraud (Сообщить о мошенничестве или обмане).

До выхода iOS 15 требовалось выполнить целый квест, чтобы сообщить о мошенничестве в приложении из App Store. Так, нужно было пролистать в самый низ страницы Apps или Games, перейти на отдельный сайт и пройти там повторную авторизацию. После этого пользователю становились доступны пункты Report suspicious activity, Report a quality issue, Request a refund или Find my content. Но ни один из них явным образом не позволял сообщить о мошенничестве. При этом выбор пункта Report suspicious activity перенаправлял на страницу Apple Support, а пункт Report a quality issue был доступен только для тех, кто уже заплатил деньги.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021