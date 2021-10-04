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Apple разрешила пользователям App Store жаловаться на мошеннические приложения

Apple разрешила пользователям App Store жаловаться на мошеннические приложения

Apple разрешила пользователям App Store жаловаться на мошеннические приложения

Компания Apple добавила возможность пользователям App Store сообщать о мошеннических приложениях. Это можно сделать с помощью обновлённой кнопки Report a Problem. Теперь в раскрывающемся меню кнопки появился новый пункт под названием Report a scam or fraud (Сообщить о мошенничестве или обмане).

До выхода iOS 15 требовалось выполнить целый квест, чтобы сообщить о мошенничестве в приложении из App Store. Так, нужно было пролистать в самый низ страницы Apps или Games, перейти на отдельный сайт и пройти там повторную авторизацию. После этого пользователю становились доступны пункты Report suspicious activity, Report a quality issue, Request a refund или Find my content. Но ни один из них явным образом не позволял сообщить о мошенничестве. При этом выбор пункта Report suspicious activity перенаправлял на страницу Apple Support, а пункт Report a quality issue был доступен только для тех, кто уже заплатил деньги.

Но теперь, похоже, что для каждого бесплатного приложения с внутренними покупками предлагается возможность сообщить о проблеме посредством кнопки Report a Problem. Кнопка показывается в том числе и для тех приложений, в которых пользователь не совершал покупок. Правда, этап с переходом на отдельный сайт и дополнительной авторизацией так и остался.

Также отмечается, что штат сотрудников Apple, отвечающих за обзоры приложений, насчитывает лишь 500 человек. В других технологических компаниях количество модераторов контента измеряется тысячами и десятками тысяч. Хотя с 8 сентября Apple начала нанимать людей должность ASI Investigator, в чьи обязанности входит расследование мошеннических приложений и тенденций.

Источник: The Verge

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