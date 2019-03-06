Apple разрешила владельцам iPhone с неподлинными аккумуляторами ремонтировать свои смартфоны в официальных СЦ

Не придавая этому события широкой огласки, компания Apple внесла весьма неожиданное и весьма положительное изменение в политику, касающуюся ремонта устройств. Говоря конкретнее, компания разрешила сотрудникам Genius Bar и авторизированным сервисным центрам оказывать гарантийный ремонт владельцам iPhone с неподлинными аккумуляторами, установленными в сторонних мастерских. Подтверждением служит внутренний документ, разосланный в авторизованные технические сервисы Apple, копию которого удалось заполучить французскому блогу iGeneration, сообщает MacRumors.

Это существенно изменение, поскольку до этого момента, действовала четкая инструкция в подобных случаях всегда отказывать в ремонте iPhone с неоригинальным аккумулятором вне зависимости от обстоятельств. Теперь же технические специалисты Apple и авторизированных СЦ уполномочены принимать устройство и оказывать в таких случаях полный спектр услуг по ремонту (и это необязательно должна быть замена батареи, может быть ремонт дисплея, материнской платы, микрофонов и т.д. и т.п).

Таким образом, при необходимости клиент может обратиться в официальным сервис и заменить неоригинальный аккумулятор на оригинальный, заплатив за это стандартную цену. Более того, в отдельных случаях (если язычки клеевых лент батареи сломаны, отсутствуют или содержат много клея) сотрудники могут самостоятельно принимать решение о замене старого устройства на новое по цене ремонта батареи.

Наверняка сейчас многие увидели отличную возможность получить новый iPhone вместо старого, но не спешите ломать свои смартфоны, так как: а) документ, хоть и выглядит подлинным, был получен неизвестно как; б) пока не ясно, коснется ли это сервисных центров в Украине. Впрочем, в документе говорится, что изменения вступают в силу в четверг (то есть, завтра) и будут действовать по всему миру.

Отметим, что iPhone с неоригинальными материнскими платами, корпусами, микрофонами, портами Lightning, разъемами для наушников и кнопками громкости по-прежнему в официальный ремонт не принимаются.

Как отмечает MacRumors, это уже вторая така поблажка от Apple. В 2017 году компания разрешила ремонтировать смартфоны с дисплеями сторонних производителей.

Источник: MacRumors