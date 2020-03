Apple согласилась выплатить до $500 млн компенсации за намеренное замедление старых iPhone

Последствия скандала Batterygate с намеренным замедлением старых моделей iPhone, разразившегося в конце 2017 года, преследуют Apple по сей день. На днях Apple достигла предварительного согласия по улаживанию коллективного иска из- за ситуации с замедлением смартфонов обновлением ПО в США.

Как отмечает Bloomberg Law, соответствущий проект (копия 36-страничного документа — ниже) мирового соглашения был направлен в федеральный окружной суд Северного округа в калифорнийском городе Сан-Хосе в прошлую пятницу и сейчас ожидает окончательного одобрения судьей.

По условиям соглашения, суммарно Apple выделит на компенсации недовольным пользователям от 310 до 500 миллионов долларов. Выплаты причитаются бывшим и нынешним владельцам iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, использующим версии iOS 10.2.1 или 11.2 до . На каждый такой iPhone предусмотренно по $25. Эта сумма может быть увеличена или уменьшена в зависимости от того, какое число устройств попадет под урегулирование. Отдельно оговаривается, что $1500 или $3500 получат отдельные участники коллективного иска, еще около $90 млн разделят между собой юристы, представляющие интересы покупателей в рамках разбирательства.

Что интересно, Apple не признала вину. В тексте соглашения она подчеркивает, что согласилась на выплату компенсаций, чтобы избежать дальнейших судебных издержек, сообщает Reuters.

Остается добавить, что после скандального признания и извинений Apple, чтобы снизить градус напряжения, почти втрое снизила стоимость замены аккумуляторов (с $79 до $29) и добавила в новую версию iOS 11.3 возможность выключать функцию автоматического замедления iPhone при износе аккумулятора. Но в итоге на Apple все равно обрушились десятки судебных исков. Ранее антимонопольные органы Италии и Франции оштрафовали Apple на 10 и 25 миллионов евро соответственно. Расследование против Apple по ситуации с замедлением iPhone открыли и в Минюсте США.

Источник: The Verge