Apple опубликовала извинения по поводу замедления iPhone и снизит стоимость замены батареи до $29

Компания Apple опубликовала на сайте текст с извинениями по поводу ухудшения скорости работы iPhone после уменьшения ёмкости батареи. «Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения» – говорится в тексте сообщения. При этом, в компании уверяют, что в данной ситуации было много недоразумений и в Apple не предпринимали никаких шагов, чтобы умышленно сократить срок службы своих продуктов и ухудшить их работу для повышения продаж новых устройств.

В Apple ссылаются на химическое старение аккумуляторов, которые со временем становятся менее эффективными. «Химически устаревшая батарея также становится менее способной обеспечивать пиковые нагрузки энергии, особенно при низком заряде, что может привести к неожиданному выключению устройства в некоторых ситуациях» – объясняют в компании. Для того, чтобы помочь пользователям узнать больше о перезаряжаемых аккумуляторах и факторах, которые влияют на их работу, на сайте Apple запустили специальную страницу с объяснениями.

Кроме этого, в Apple заявили о снижении стоимости замены аккумулятора без гарантии – c 79 до 29 долларов США – для пользователей iPhone 6 и более новых моделей. Поменять батарею со скидкой можно будет начиная с конца января и до декабря 2018 года, в компании обещают, что сделать это можно будет во всём мире. Все подробности по поводу замены компания обещает опубликовать на своём сайте в ближайшее время. Кроме этого, в начале 2018 года Apple обещает выпустить обновление для операционной системы iOS, которое должно дать пользователям больше информации о здоровье батареи iPhone, чтобы они могли проверить, влияет ли оно на производительность.