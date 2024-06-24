Apple стала первой компанией, которую обвиняют в нарушении Закона ЕС о цифровых рынках

Политика Apple App Store нарушает Закон ЕС о цифровых рынках (DMA), направленный на поощрение конкуренции, заявили регуляторы в своем предварительном решении. Европейская комиссия также начала новое расследование в отношении поддержки Apple альтернативных торговых площадок iOS в Европе, включая платы за основные технологии, которую она взимает с разработчиков.

Согласно DMA, Apple и другие так называемые привратники должны позволить разработчикам бесплатно направлять потребителей на предложения за пределами своих магазинов приложений. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft — это шесть привратников, которые должны были полностью соответствовать новым правилам по состоянию на март 2024 года.

Apple стала первой компанией, которой предъявлено обвинение согласно правилам DMA после того, как антимонопольный орган ЕС начал несколько расследований в марте. Meta и Google также тщательно проверяются на несоответствие требованиям.

В то же время Apple не соглашается с предварительными выводами ЕК и заявляет, что соответствует новым требованиям ЕС.

«В течение последних нескольких месяцев Apple внесла ряд изменений в соответствии с DMA в ответ на отзывы разработчиков и Европейской комиссии», — сказал представитель Apple Питер Аджемян. «Все разработчики, которые ведут бизнес в ЕС в App Store, имеют возможность использовать введенные нами возможности, включая возможность направлять пользователей приложений в интернет для совершения покупок по очень конкурентоспособным ценам. Как и раньше, мы будем продолжать слушать Европейскую Комиссию и сотрудничать с ней».

У Apple есть время, чтобы ответить на предварительную оценку Европейской комиссии перед ее окончательным решением до марта 2025 года. Компания может быть оштрафована за нарушение в размере до 10% годового мирового дохода, или на $38 млрд по данным прошлого года. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается до 20%.

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Европейская комиссия также открыла новое расследование относительно поддержки Apple альтернативных магазинов приложений для iOS. Расследование сосредоточено на спорной комиссии за основную технологию, трудоемком многоэтапном процессе, необходимом для установки пользователями сторонних торговых площадок, и требованиях Apple к разработчикам.

Источник: The Verge

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