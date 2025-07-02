Первый тизер Sci-Fi сериала «Нейромант» от Apple — по киберпанковому роману Уильяма Гибсона

Apple показала первый тизер сериала «Нейромант», сигнализируя о том, что производство телевизионной адаптации самого известного романа в жанре «киберпанк» официально стартовало.

Изначально «Нейромант» — это роман канадского писателя-фантаста Уильяма Гибсона, ставший каноническим образцом жанра «киберпанк» и вышедший еще в 1984 году, положив начало трилогии «Киберпространство». Производство сериала из 10 эпизодов Apple заказала в феврале прошлого года, тогда как съемки, по слухам, стартовали уже в декабре в Японии.

Согласно информации сайта Collider, события сериала «Нейромант» разворачиваются в антиутопии недалекого будущего, где доминируют монолитные корпорации. В центре сюжета бывший компьютерный хакер Кейс (Каллум Тернер), которого уличили в хищении данных своего работодателя с целью продажи, и впоследствии повредили нервную систему в качестве наказания. К нему обращается кибернетически улучшенная «девушка-бритва» Молли (Брианна Миддлтон) с заданием от своего начальника и таинственного бывшего военного Армитиджа (Марк Стронг) — взломать мощный искусственный интеллект. Однако у этой работы, как и у заказчика, есть скрытые мотивы.

Среди актерского состава также появляются Джозеф Ли, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Эмма Лэрд, Макс Айронс и Дэйн ДеХаан, а шоураннерами выступают Грэм Роланд («Темные ветра») и Джей Ди Диллард («Преданность»).

Тизер тем временем предлагает всего один кадр с баром, который медленно «оживает»: включается освещение и игровые автоматы, прежде чем неоновая вывеска начинает жужжать, демонстрируя, что это Чацубо — лаунж в городе Тиба, который является ключевым местом в романе. Далее объявление, что сериал официально находится в производстве, однако без даты выхода.

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«Нейромант» присоединится к коллекции Sci-Fi адаптаций Apple, среди которых «Фундация» Айзека Азимова, «Бункер» Хью Хауи и «Дневники киллербота» Марти Уэллс.

Книга Гибсона уже имела несколько попыток экранизации: в частности для фильмов (и одной видеоигры) — режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, например, пытался запустить соответствующий проект для Fox в 2017 году. В конце концов поступил заказ от Apple — вскоре после того, как в 2022 году Amazon адаптировала другую книгу Гибсона «Периферийные устройства» как телесериал (планы на второй сезон в конце концов отменили).