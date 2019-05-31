Apple увеличила лимит на загрузку файлов из своих магазинов через мобильное соединение до 200 МБ





На этой неделе Apple повысила лимит для загрузки данных через мобильное соединение для iPhone и iPad, которое действует в её магазинах. Это ограничение не позволяет пользователям загружать большие файлы, и тем самым позволяет им уберечься от чрезмерных расходов на мобильную связь.

Лимит загрузки данных из магазинов Apple через мобильное соединение увеличен со 150 МБ до 200 МБ. Это означает, что сети мобильной связи теперь можно загружать больше приложений и игр.

Несмотря на то, что при помощи такого ограничения Apple стремится оградить владельцев iPhone и iPad от излишних расходов, многие воспринимают такой лимит в качестве бестолковой функции. Дело в том, что Apple не предлагает возможности переопределить ограничение и позволить загрузке завершиться успешно. Кроме того, ограничение распространяется на всех пользователей, в том числе и на пользователей с безлимитными тарифными планами на передачу данных. Им тоже запрещено загружать приложения и игры объёмом более 200 МБ.

Было бы логичнее использовать ограничение в виде предупреждения, информирующего пользователя о том, что он собирается загрузить большой файл, но с кнопкой «Продолжить загрузку», чтобы загрузка могла завершиться. Даже пользователям с ограниченными тарифными планами время от времени может понадобиться большое приложение.

Последний раз лимит на загрузку файлов через мобильные сети для магазинов Apple повышался в сентябре 2017 года. Тогда он был увеличен со 100 МБ до 150 МБ.

Источник: 9to5mac