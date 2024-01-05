Apple, вероятно, представит новую версию Siri с генеративным ИИ на ежегодной конференции разработчиков

Apple достигла прогресса в интеграции искусственного интеллекта в своего умного помощника и готовится представить обновленную Siri на конференции разработчиков WWDC.

Новая версия Siri будет работать на собственной большой языковой модели Apple Ajax, о которой Марк Гурман из Bloomberg впервые упомянул в июле. Очевидно, помощник получит новые возможности природного языка и расширенную персонализацию пользователя.

Сообщается, что новая версия Siri будет работать на многих устройствах, то есть виртуальный помощник будет сохранять информацию, когда вы переходите с iPhone на Mac, а также содержит «специфическую для Apple службу творчества», которая может быть связана с возможностями быстрых команд.

Также Apple якобы работает над подключением новой версии Siri к различным внешним службам, вероятно, через API, а некоторые новые функции искусственного интеллекта могут отличаться для пользователей «в зависимости от статуса подписки», но не уточняется каким образом это планируют реализовать.

Новость распространил сайт Macrumors со ссылкой на аккаунт пользователя соцсети Naver «yeux1122‎», который имеет неоднозначную историю по прогнозированию планов Apple, хотя некоторые оказались и значительными. К примеру, в марте 2022 года он точно раскрыл некоторые подробности об iPhone SE третьего поколения перед тем, как компания запустила эту модель, а в октябре того же года предсказал, что Apple отложит выпуск новых 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro до начала 2023 года.