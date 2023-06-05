Новости Софт 05.06.2023 в 21:53

Apple возвращает виджеты в watchOS 10

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Apple возвращает виджеты в watchOS 10

В watchOS 10 к пользователям Apple Watch вернулись виджеты. Поворот цифровой кнопки вызовет набор виджетов и позволит прокручивать их. Это новый механизм взаимодействия с часами, который может изменить пользовательский опыт. Нажатие кнопки вызывает сетку приложений или соты, в зависимости от настроек.

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Apple возвращает виджеты в watchOS 10

Конечно же, добавились новые циферблаты. Добавились абстрактные изображения под настроение и стандартизованные контрольные психологические тесты в приложении Mindfulness. Из функций для здорового образа жизни появился режим езды на велосипеде.

Приложение Health в Apple Watch теперь может измерять, сколько времени вы проводите при дневном свете. Расстояние до экрана – еще один измеряемый параметр, показывающий, насколько далеко вы находитесь от устройства. Данные о психическом и физическом здоровье будут зашифрованы в самом приложении.

Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10Apple возвращает виджеты в watchOS 10

Разработчики смогут начать работать с операционной системой уже сегодня, публичная бета-версия ожидается в следующем месяце. Пользователи получат окончательную версию этой осенью вместе с новыми часами Apple Watch 9.

Источник: The Verge, Apple


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