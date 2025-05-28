Apple впервые купила игровую студию и планирует показать новое приложение для геймеров на WWDC 2025

Apple впервые в истории приобрела игровую студию — речь о канадских разработчиках Sneaky Sasquatch из RAC7.

Уже совсем скоро компания планирует показать первое собственное приложение для игроков. Официальная презентация ожидается 9 июня на ежегодной конференции Apple для разработчиков WWDC 2025.

RAC7 — небольшая студия из двух человек, которая стала известной благодаря хиту Sneaky Sasquatch. Игра уже давно является одним из любимых тайтлов на Apple Arcade. Поэтому покупка студии, по словам источников, не столько о расширении игрового бизнеса, сколько об усилении уже имеющейся экосистемы.

«Мы любим Sneaky Sasquatch и рады, что команда из двух человек RAC7 присоединилась к Apple, чтобы продолжить работу над ним вместе с нами. Мы продолжим обеспечивать отличный опыт для игроков Apple Arcade с сотнями игр от лучших разработчиков в мире», — сказал представитель Apple.

Несмотря на это, Apple параллельно готовится к запуску собственного игрового приложения, которое будет представлено на WWDC. По данным Bloomberg, приложение станет полноценным лаунчером со всеми знакомыми фичами: достижения, таблицы лидеров, оповещения и еще немного удобств для геймеров. Apple предварительно планирует устанавливать это приложение на все свои устройства — iPhone, iPad, Mac и Apple TV — уже с конца 2025 года.

Релиз приходится на пятый день после запуска Nintendo Switch 2. Источники утверждают, что это не случайность, потому что Apple хочет занять более четкую позицию на рынке игр. Также компания стремится показать игрокам, что ее экосистема — не просто о телефонах и планшетах, а еще и о серьезных геймерских амбициях.

Apple Arcade стартовала еще в 2019-м, но теперь компания впервые переходит от поддержки сторонних разработчиков к собственному внутреннему развитию. Приобретение студии RAC7 и запуск нового приложения — часть этого более широкого плана.

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Источник: Games Radar / Digital Trends