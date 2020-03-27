Apple временно вводит 90-дневные пробные периоды для Final Cut Pro X и Logic Pro X

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Компания Apple предоставила для двух своих профессиональных программных продуктов 90-дневный пробный период использования. Данное предложение распространяется на ПО для редактирования видео Final Cut Pro X и пакет для создания музыки Logic Pro X. Столь длительный тестовый период будет предлагаться на протяжении ограниченного периода времени.

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие пользователи этих программных продуктов остались дома и не могут посещать учебное заведение или работу. Поэтому у таких людей нет возможности получить доступ к профессиональным инструментам, которые стоят сотни долларов, и для многих это является большой проблемой.

«Мы надеемся, что клиенты, которые находятся дома и ищут что-то новое, смогут попробовать эти бесплатные пробные версии», — говорится в заявлении Apple.

Ранее для Final Cut Pro X уже была доступна 30-дневная бесплатная пробная версия. Что касается Logic Pro X, то пробная версия для этого ПО ранее не предлагалась. На текущий момент для видеоредактора уже можно активировать 90-дневный пробный период, а для Logic Pro X такая возможность появится «в ближайшие дни». Вместе с тем, клиенты, которые уже загрузили 30-дневную бесплатную пробную версию программы для редактирования видео, смогут воспользоваться расширенным испытательным периодом.

Apple не упоминает, когда закончится это предложение 90-дневных пробных версий, но отмечает, что обе программы будут в дальнейшем переведены на 30-дневные тестовые периоды. Для тех, кто захочет купить программы после тестового периода, следует напомнить их стоимость: Final Cut Pro X — $299,99, Logic Pro X — $199,99.

Источник: The Verge