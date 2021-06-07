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Apple выплатила миллионы долларов компенсации студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали ее интимные фото

Apple выплатила миллионы долларов компенсации студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали ее интимные фото

Apple выплатила миллионы долларов компенсации студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали ее интимные фото


Компания Apple урегулировала скандал, который разгорелся ещё в 2016 году и был связан с работой одной из ремонтных мастерских и нарушением условий конфиденциальности.

Тогда 21-летняя студентка отправила свой iPhone в ремонтную мастерскую, а позже обнаружила, что сотрудники мастерской во время ремонта загрузили её личные откровенные фотографии и видео в её учётную запись Facebook. Техники слили в интернет около 10 изображений и видео из личной библиотеки владелицы смартфона. Этот инцидент произошёл в ремонтном центре в Калифорнии. Его работой управляет компания Pegatron, которая является подрядчиком Apple.

Пострадавшая из-за этой ситуации студентка подала судебный иск, в котором обвиняла Apple во вторжение в частную жизнь и причинение эмоционального стресса. Как сообщает The Telegraph, чтобы урегулировать этот скандал, Apple выплатила миллионы долларов в виде компенсаций. А причастные к этому случаю сотрудники были уволены.

Apple заявила, что «когда мы узнали об этом вопиющем нарушении нашей политики у одного из наших подрядчиков в 2016 году, мы приняли немедленные меры и с тех пор продолжили укреплять протоколы наших партнёров».

Следует отметить, что Apple инструктирует клиентов отправлять свои iPhone с отключённым паролем, что позволяет любому участнику цепочки поставки получить доступ к любым данным, хранящимся на устройстве. Дополнительно рекомендуется также сбросить настройки устройства до заводских, прежде чем отправлять его в ремонт.

Источник: 9to5mac

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