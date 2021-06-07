Apple выплатила миллионы долларов компенсации студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали ее интимные фото





Компания Apple урегулировала скандал, который разгорелся ещё в 2016 году и был связан с работой одной из ремонтных мастерских и нарушением условий конфиденциальности.

Тогда 21-летняя студентка отправила свой iPhone в ремонтную мастерскую, а позже обнаружила, что сотрудники мастерской во время ремонта загрузили её личные откровенные фотографии и видео в её учётную запись Facebook. Техники слили в интернет около 10 изображений и видео из личной библиотеки владелицы смартфона. Этот инцидент произошёл в ремонтном центре в Калифорнии. Его работой управляет компания Pegatron, которая является подрядчиком Apple.

Пострадавшая из-за этой ситуации студентка подала судебный иск, в котором обвиняла Apple во вторжение в частную жизнь и причинение эмоционального стресса. Как сообщает The Telegraph, чтобы урегулировать этот скандал, Apple выплатила миллионы долларов в виде компенсаций. А причастные к этому случаю сотрудники были уволены.

Apple заявила, что «когда мы узнали об этом вопиющем нарушении нашей политики у одного из наших подрядчиков в 2016 году, мы приняли немедленные меры и с тех пор продолжили укреплять протоколы наших партнёров».

Следует отметить, что Apple инструктирует клиентов отправлять свои iPhone с отключённым паролем, что позволяет любому участнику цепочки поставки получить доступ к любым данным, хранящимся на устройстве. Дополнительно рекомендуется также сбросить настройки устройства до заводских, прежде чем отправлять его в ремонт.

Источник: 9to5mac