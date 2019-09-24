Apple выпустила обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13





Как и было запланировано, сегодня, 24 сентября, компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS за версией 13.1 и новую ОС iPadOS для планшетов.

Очевидно, что решение ускорить выход апдейта 13.1 (изначально релиз был намечен на 30 сентября) связано с тем, что в базовой версии iOS 13, вышедшей 19 сентября, оказалось немало мелких ошибок. Помимо исправлений обновление iOS 13.1 приносит поддержку Siri Shortcuts (позволяет задать последовательность действий на одну краткую команду Siri), возможность делиться местоположением в Apple Maps с друзьями и близкими, разделение данных для корпоративных устройств, а также пресловутую функцию «управления процессором» (замедления процессора на старых моделях с изношенным аккумулятором).

Напомним, iPadOS — это не новая ОС, а ответвление iOS, оптимизированное для больших экранов планшетов. Анонс iPadOS состоялся на июньской конференции WWDC, последние несколько месяцев проходило бета-тестирование ОС и вот сейчас она стала общедоступна. Обновление добавляет множество долгожданных функциональных новшеств. Одно из них — новый главный экран с поддержкой виджетов. Последние могут отображаться рядом с обычными значками приложений, обеспечивая широкие возможности кастомизации. И поскольку это первая базовая планшетная версия она, естественно, включает в себя многие новшества iOS 13. То есть, общесистемный темный режим, обновления стандартных приложений Apple Maps, «‎Фото» и «‎Напоминания», а также поддержка контроллеров Xbox и PS4 — все это здесь есть. Также в iPadOS реализована поддержка настольного режима Safari (сайты теперь будут отображаться в обычном режиме, а не мобильном; возможность работать с веб-приложениями вроде Google Docs напрямую) и расширенны возможности многозадачности (можно открыть одно приложение в двух окнах и быстро переключаться между несколькими приложениями/виджетами). Через приложение «‎Файлы»‎ можно получить доступ к документам на USB‑накопителях и файловых серверах.

Развернутый список нововведений iPadOS 13.1 есть на сайте Apple.

Список совместимых с iPadOS устройств:

Одновременно вышло обновление tvOS 13 для ТВ-приставок Apple TV, которое включает пользовательские профили (для семейного просмотра контента), Apple Arcade (с поддержкой геймпадов от Xbox и PlayStation) и обновленное приложение Apple TV к грядущему запуску онлайн-кинотеатра Apple TV+.

Чтобы загрузить iOS 13.1, iPadOS или tvOS 13, нужно перейти в меню Настройки> Общие> Обновление ПО.