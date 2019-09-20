Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 [Что в них нового]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Как и было запланировано, вчера вечером, 19 сентября, компания Apple выпустила финальные версии мобильных операционных систем iOS 13 и WatchOS 6. Обновления уже доступны для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes. Одновременно Apple перенесла выпуск iPad OS (на базе iOS 13) для планшетов на 24 сентября, хотя изначально релиз был намечен на 30-е сентября. Обновление iOS 13.1 выйдет в тот же день.

Оба апдейта содержат ряд улучшений, нацеленных на повышение стабильности и быстродействия ОС, а также приносят немало функциональных новшеств.

Новое в iOS 13

общесистемный темный режим с возможностью автоматической активации с заходом солнца, он не только снижает нагрузку на глаза пользователей в темное время суток или в плохо освещенном помещении, но и может существенно снизить потребление энергии и продлить время работы аппарата на одном заряде;

полностью обновленная вкладка «Фото» с разными уровнями сортировки контента, интеллектуальным превью, автоматическим воспроизведением (без звука) живых снимков Live Photos и видео во время прокрутки;

полноценный редактор видео, позволяющий применять фильтры и корректировать основные настройки (экспозицию, резкость, баланс белого, яркость и насыщенность);

обновленный Safari (появилась стартовая страница, полноценный менеджер загрузок, рекомендации, основанные на истории браузера );

обновленное приложение «Напоминания» состоит из четырех разделов: «Сегодня», «Запланированное», «Всё» и «С флажком»;

возможность набирать текст свайпами с помощью QuickPath;

встроенный менеджер файлов получил поддержку ZIP-архивов;

в приложении «Локатор» объединены функции «Найти iPhone» и «Найти друзей». Теперь потерянное устройство можно найти, даже если оно не подключено к интернету;

в Apple Maps появилась 3D-визуализация местности, дающая 360-градусный обзор;

повышенное быстродействие, по словам Apple, приложения на новой OS запускаются до 2 раз быстрее.