Онлайн-кинотеатр Apple TV+ запустят с 1 ноября по цене $5 в месяц, при покупке iPhone, iPad, или Apple TV – год бесплатно

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Во время проведения специального мероприятия Apple была оглашена дата официального запуска онлайн-кинотеатра Apple TV+, анонсированного в начале года.

Напомним, этот сервис предлагает просмотр доступных фильмов и сериалов на условиях подписки. Ранее Apple продемонстрировала несколько трейлеров таких сериалов, и, по словам Тима Кука, они получили невероятный отклик у публики.

Как заявил Тим Кук со сцены, сервис Apple TV+ будет официально запущен с 1 ноября. При этом стоимость подписки оказалась очень привлекательной, она значительно ниже, чем у конкурирующих сервисов. Так, за доступ к Apple TV+ достаточно будет заплатить всего $4,99 в месяц. При этом предлагается семейный доступ. Для сравнения, наиболее популярный тарифный план Netflix стоит $12,99 в месяц, а за сервис Disney+, который будет запущен 12 ноября, нужно будет платить $6,99 в месяц.

Правда, на момент запуска в Apple TV+ будет ограниченное количество контента. Однако, компания обещает на протяжении нескольких последующих месяцев добавить новые сериалы. При этом новые серии будут появляться еженедельно, а не все одновременно, как у Netflix.

Ещё одним преимуществом нового сервиса для поклонников продуктов Apple является тот факт, что при покупке новых устройств iPhone, iPad, или Apple TV пользователям будет предлагаться бесплатная подписка на Apple TV+ сроком на один год.

Источник: The Verge