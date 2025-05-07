Apple выпустила iOS 18.5 Release Candidate — что нового?

На этой неделе Apple развернула сборку Release Candidate (RC) операционной системы iOS 18.5. Новых функций относительно немного.

В частности, Apple ввела поддержку спутниковой связи от мобильных операторов на iPhone 13. В 2022 году компания представила возможность «Экстренный вызов через спутник», но только для iPhone 14 или более новых. Обновление iOS 18.5 распространяет эту функцию iPhone 13, но только при условии предоставление этой услуги оператором.

Встроенное приложение «Почта» получило опцию, которая позволяет показывать или скрывать фотографии контактов, не открывая соответствующие настройки. Аналогично добавлена опция отключения режима «Группировать по отправителю». Еще можно было делать и в предыдущих версиях системы, но iOS 18.5 упрощает процесс, позволяя пользователям переключать фотографии контактов непосредственно из приложения «Почта», которое получило значительные обновления в предыдущих версиях iOS 18.

Приложение «Настройки» также претерпело незначительные изменения. Раздел «AppleCare и гарантия» получил дополнительную информацию об услуге и содержит ссылку на сайт Apple. Эти изменения были внедрены в первой бета-версии iOS 18.5 для разработчиков. «Настройки» также были существенно обновлены в iOS 18, Apple продолжает усовершенствования.

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Новая iOS 18.5 несет улучшение функции «Экранное время», которая позволяет родителям контролировать и ограничивать использование iPhone детьми. Родители будут получать уведомления каждый раз, когда пароль успешно введен на устройстве ребенка. Это значительно усложняет для детей поиск пароля для отключения или изменения настроек «Экранного времени» — родители будут знать, что их пароль был использован.

Также Apple исправила проблему черного экрана в приложении Apple Vision Pro, добавила опцию «Купить с iPhone», которая доступна при приобретении контента в программе Apple TV на устройстве стороннего производителя. Обновление iOS 18.5 также содержит улучшения безопасности, без детализации, какие именно.

По ежегодной традиции, Apple в начале мая выпускает серию ремешков, циферблатов и обоев для Apple Watch в стиле Pride Edition, посвященные ЛГБТК+. Нынешнее обновление можно видеть на обложке. Финальная версия iOS 18.5 ожидается в этом месяце.

Источник: Apple Insider