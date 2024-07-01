По данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует начать массовое производство новых «AirPods с модулями камеры» к 2026 году. Ранее о таких планах сообщал ресурс Bloomberg. Но тогда речь шла лишь об одной из идей форм-фактора носимых устройств.

Теперь Куо утверждает, что эти новые наушники AirPods будут иметь инфракрасную камеру, подобную той, что используется как часть модуля Face ID на iPhone и iPad. Цель Apple состоит в том, чтобы оснащенные камерой AirPods интегрировались с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple Vision.

«Ожидается, что новые AirPods будут использоваться с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple, чтобы улучшить пользовательский опыт пространственного аудио и укрепить экосистему пространственных вычислений. Например, когда пользователь просматривает видео с помощью Vision Pro и носит эти новые AirPods, если пользователь поворачивает голову, чтобы посмотреть в определенном направлении, источник звука в этом направлении может быть подчеркнут для улучшения пространственного аудио/вычислительного опыта»

Кроме того, инфракрасная камера на AirPods сможет обнаруживать изменения окружающей среды, «потенциально позволяя управлять жестами в воздухе для улучшения взаимодействия человека с устройством».

Куо отмечает, что Foxconn является «поставщиком нового продукта для ИК-камеры, которая будет использоваться с AirPods». Сообщается, что Foxconn планирует выпускать 18-20 млн единиц в год, или около 10 млн пар AirPods.

Источник: 9to5mac