Apple выступила против сторонней установки приложений на iPhone





В новой 16-страничной публикации компания Apple изложила свои аргументы против разрешения сторонней загрузки приложений для iPhone. Компания заявила, что такая практика сделает её смартфоны менее безопасными и заслуживающими доверия для пользователей. В публикации под названием «Создание надёжной экосистемы для миллионов приложений» описываются существующие процессы безопасности Apple и то, как они могут измениться, если регулирующие органы заставят её разрешить стороннюю загрузку.

Эта публикация является частью отпора Apple, направленного против последних инициатив законодателей и других критиков. Они хотят, чтобы Apple разрешила загрузку приложений на iPhone в том числе из других источников, а не только из централизованного App Store. Публикация появилась накануне заседания Судебного комитета Палаты представителей, во время которого запланировали обсудить серию законопроектов, направленных на борьбу с технологическими монополиями, включая политику Apple App Store. Один такой законопроект, лоббируемый председателем антимонопольного комитета Дэвидом Чичиллином, может заставить Apple одобрить использование сторонних магазинов приложений на её платформе. В также рассматривается возможность принятий Закона о цифровых рынках (DMA), может вынудить Apple разрешить стороннюю загрузку приложений. Epic в недавнем громком судебном разбирательстве с Apple также настаивала на том, чтобы компания разрешила стороннюю загрузку приложений.

Apple категорически выступает против таких идей. По словам генерального директора компании Тима Кука, этот «альтернативный способ установки приложений на iPhone» «разрушит» его безопасность. Ране он заявлял, что на Android в 47 раз больше вредоносных программ, чем на iOS, как раз из-за более строгих ограничений на мобильной платформе Apple. Дополнительно Тим Кук заявлял, что App Store станет «блошиным рынком», если удовлетворить жалобу Epic Games и разрешить сторонние платёжные системы.

Отметим, Apple уже позволяет загружать программы на компьютеры Mac из сторонних источников, но утверждает, что эта модель не работает для iPhone, поскольку смартфоны несут более конфиденциальную и личную информацию.

«Разрешение сторонней загрузки снизит безопасность платформы iOS и подвергнет пользователей серьёзным рискам безопасности не только в сторонних магазинах приложений, но и в App Store», — говорится в новой публикации Apple. Компания утверждает, что приложения, которые не проходят проверку в App Store, могут содержать вредоносное ПО. В официальный магазин оно не может просочиться, как как приложения проверяют обозреватели Apple. Кроме того, приложения не из App Store могут быть лишены функций безопасности и конфиденциальности Apple.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что даже специальные команды проверки не способны полностью уберечь App Store от проникновения мошеннических приложений. Ранее фиксировались случаи, когда в детских приложениях обнаруживались скрытные казино, или же приложения взимают грабительски высокую стоимость подписки.

Apple заявляет, что разрешение сторонней загрузки приложений на iPhone повлияет на всех её более миллиарда пользователей, независимо от того, действительно ли они хотят загружать приложения, которых нет в App Store. Apple утверждает, что загрузка сторонних приложений даст злоумышленникам больше возможностей для атак на iPhone.

Наконец, по словам Apple, разработчики также могут пострадать, если будет разрешена сторонняя загрузка. Компания утверждает, что пользователи с большей вероятностью будут пробовать новые приложения от небольших разработчиков, если они поступят из надёжного источника. А возможность получать приложения из любого источника может подорвать это доверие и заставить потребителей тратить меньше.

Наряду этой публикацией Apple также напрямую лоббирует законодателей. По данным New York Times, Тим Кук позвонил спикеру Нэнси Пелоси, чтобы выразить обеспокоенность по поводу антимонопольных законопроектов. Также Кук планировал провести виртуальную встречу с главой ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Источник: The Verge