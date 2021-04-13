Тим Кук заявил, что App Store станет «блошиным рынком», если удовлетворить жалобу Epic Games и разрешить сторонние платежные системы

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Но глава Apple все же рассчитывает на победу в судебном противостоянии с Epic Games.

В недавнем интервью с канадским изданием Toronto Star глава Apple Тим Кук прокомментировал нашумевшее судебное противостояние с Epic Games.

В правилах App Store четко сказано, что разработчики должны использовать фирменную платежную систему для внутриигровых покупок. Иными словами, прямые покупки в обход механизмов App Store не допустимы. В то же время Epic Games обвиняет Apple в злоупотреблении доминирующим положением и настаивает, что разработчики должны иметь возможность использовать собственные платежные системы.

Комментируя конфликт, глава Apple Тим Кук заявил, что именно это требование позволяет App Store оставаться безопасной и надежной платформой для пользователей, и справедливой площадкой с равными правилами для всех разработчиков. По словам гендиректора Apple, из 100 тысяч приложений, которые еженедельно проходят проверку, около 40 тысяч отбраковываются.

«Суть требований Epic Games в том, чтобы разработчики могли пользоваться своими платежными системами. Но так App Store превратится в блошиный рынок, а вы ведь знаете, какой уровень доверия у людей к блошиным рынкам. Число людей, желающий выйти на такой рынок, существенно снизится, это плохо для пользователей, поскольку они теряют доступ к инновационным продуктам, как недавно рассказали нам четыре разработчика. В то же время разработчики теряют огромную аудиторию. Такая ситуация в равной степени плохая для всех участников». Тим Кук, глава Apple

Основной суд по делу Apple и Epic Games пройдет 3 мая 2021 года. Ранее Apple снизила комиссию App Store с 30% до 15% для разработчиков с доходом меньше миллиона долларов в год.

Несправедливыми правила App Store считает не только Epic Games, но и многие другие известные разработчики. 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. В начале марта Reuters сообщало, что антимонопольные органы ЕС уже дописывают акт по жалобе Spotify и вскоре официально выдвинут Apple обвинения в недобросовестной конкуренции — компании грозит штраф до $27,5 млрд.