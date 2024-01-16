Apple Watch лишатся функции определения кислорода в крови, чтобы возобновить продажи в США

Функция определения уровня кислорода в крови скоро исчезнет из новых умных часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Хотя сама Apple не опубликовала соответствующих заявлений, осведомленные источники сообщают, что эта функция будет удалена. При этом Таможенная и пограничная служба США одобрила эту меру, которая позволит Apple рассмотреть возможность продажи обоих устройств после недавнего запрета.

Напомним, продолжающийся патентный спор между компаниями Apple и Masimo привел к тому, что Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила импортировать и продавать в США модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra Series 2. ITC постановила, что сенсор определения уровня кислорода в крови, используемый в обоих этих устройствах Apple Watch, нарушает патенты Masimo.

В результате в конце 2023 года Apple приостановила продажи этих моделей в США. Однако компания подала апелляцию и добилась временной приостановки запрета. Apple разрешили продавать Watch Series 9 и Watch Ultra 2 до 12 января.

В последние недели Apple активно пыталась внести изменения в свои часы, пытаясь обойти патенты Masimo. Таможенной службе США было поручено определить, достаточны ли предложенные компанией изменения. Судя по письму адвокатов Masim, все стороны согласились с новым планом по удалению этой функции из Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что модифицированные часы уже отправлены в розничные магазины Apple, но магазинам дано указание не продавать их до тех пор, пока они не получат соответствующее распоряжение от компании.

На уже проданных часах Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 функция определения уровня кислорода в крови работает. Но пока нет однозначных сведений, что она сохранит свою работоспособность в дальнейшем.

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Источник: The Verge