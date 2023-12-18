Apple припинить продаж Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 в США за рішенням ITC

Apple оголосила, що незабаром вона припинить продажі своїх флагманських моделей розумних годинників Apple Watch в США. Вже на цьому тижні Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 більше не будуть доступні для покупки через компанію.

Apple змушена піти на такий крок через рішення Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC), яке стало наслідком тривалої патентної суперечки між Apple та Masimo. Обидві компанії не можуть дійти згоди через технологію датчика кисню в крові, що використовується в Apple Watch.

ITC оголосила про своє рішення ще у жовтні, підтримавши рішення судді, ухвалене в січні. В результаті справа була передана адміністрації Байдена на 60-денний період президентського розгляду. У рамках цього процесу президент Байден міг накласти вето на рішення, але цього ще не сталося. Період президентського розгляду спливає 25 грудня. У зв’язку з цим Apple зробила заяву, щоб «превентивно» вжити заходів для виконання рішення ITC.

В результаті, розумні годинники Apple Watch Ultra 2 й Apple Watch Series 9 більше не будуть доступні для замовлення на сайті Apple в США, починаючи з 21 грудня, а в роздрібних точках Apple продаж припиняться з 24 грудня. Модель Apple Watch SE, яка не має датчика кисню в крові, не підпадає під обмеження і залишиться у продажу.

Слід зазначити, що рішення ITC забороняє Apple продавати зазначені моделі годинників. Але ці пристрої, як і раніше, будуть доступні для покупки в інших торгових точках, включаючи Amazon та Best Buy. Принаймні деякий час.

Рішення ITC блокує весь імпорт Apple Watch Series 9 та Ultra 2 у США після 25 грудня. Також компанії буде заборонено продавати ці пристрої реселерам. Таким чином, якщо рішення залишиться чинним, це вплине на доступність Apple Watch і в інших роздрібних продавців.

Обмеження не поширюється на продані моделі Apple Watch з датчиком кисню в крові, який дебютував в Apple Watch Series 6 у 2020 році. Існуючі моделі Apple Watch з функцією моніторингу кисню в крові продовжать працювати без змін. Заборона ITC поширюється тільки на нові продажі моделей Apple Watch. Розпорядження ITC також робить виключення обслуговування, ремонту або гарантійного терміну для пристроїв, проданих до 25 грудня.

Джерело: 9to5mac