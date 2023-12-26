Заборона на продаж Apple Watch у США набула чинності. Apple подала апеляцію

Патентна суперечка між компаніями Apple і Masimo, що продовжується, привела до того, що Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) заборонила імпортувати й продавати в США моделі Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra Series 2.

Минулого тижня Apple припинила продаж цих розумних годинників на своєму сайті й через роздрібні майданчики, але сподівалася, що адміністрація Байдена накладе вето на рішення ITC. Цього не сталося, і з 26 грудня набула чинності заборона на імпорт і продаж годинників Apple Watch, в яких використовується технологія вимірювання рівня кисню в крові, що порушує патентні права Masimo. Ця функція вперше з’явилася в Apple Watch Series 6 у 2020 році. Після ретельних консультацій Торгова представник США Кетрін Тай вирішила не скасовувати заборону, і рішення ITC стало остаточним 26 грудня.

У Apple заявили, що «категорично не згодні» з таким рішенням і вживають заходів, щоб відновити продаж. Представник Apple уточнив, що компанія оскаржила заборону в Апеляційному суді Федерального округу США у Вашингтоні.

Експерти припускають, що подання апеляції Apple продовжить винесення «остаточного» вердикту ITC у цій справі ще приблизно на рік.

Apple також працює над оновленням програмного забезпечення, яке могло б уникнути подальшого порушення патентів Masimo. Але в Masimo заявляють, що проблема також пов’язана з апаратним забезпеченням і вимагатиме глибших змін.

Джерело: reuters