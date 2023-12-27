Призупинення заборони: Apple дозволили продавати Watch Series 9 та Watch Ultra 2 до 12 січня

Apple домоглася тимчасового призупинення заборони продажу Apple Watch, яка набула чинності у вівторок. Сьогодні Федеральний апеляційний суд США наказав припинити дію заборони на імпорт та продаж. Apple попросила призупинити заборону принаймні доки митниця США не зможе визначити, чи було достатньо змін, внесених компанією в Apple Watch, щоб уникнути патентної суперечки, яка призвела до заборони. Очікується, що митниця оприлюднить своє рішення 12 січня.

Рішення суду означає, що Apple наразі може відновити продажі Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2. Обидва годинники були вилучені з сайту компанії та з полиць магазинів, коли заборона набула чинності. Apple поки не прокоментувала, чи відновить продажі.

Компанії заборонили продавати та імпортувати обидва годинники через патентну суперечку з виробником медичних приладів Masimo. Комісія з міжнародної торгівлі США виявила, що Apple порушила патенти Masimo, і в результаті заборонила продажі в США. Поки заборона діє, інші роздрібні продавці можуть продовжувати продавати Apple Watch зі своїх наявних запасів, але Apple заборонено продавати власні запаси або привозити нові годинники в країну.

Зараз апеляційний суд розглядає більш тривале призупинення заборони на імпорт та продаж. Apple попросила призупинити дію заборони, доки апеляційний суд не винесе повного рішення у справі про порушення патенту. Це питання можуть вирішити за кілька тижнів.

Джерело: The Verge