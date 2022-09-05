Apple Watch Pro, вероятно, получат одну-две дополнительные физические кнопки слева от экрана

7 сентября Apple проведет свою традиционную осеннюю презентацию — кроме линейки смартфонов iPhone 14 на ней ожидается еще несколько важных Pro-новинок. И это не только TWS-наушники AirPods Pro 2, о которых мы упоминали в утренней новости, но и совершенно новые Apple Watch Pro с усиленной защитой для занятий экстремальными видами спорта. Судя по всему, они получат не менее одной, а возможно даже двух дополнительных физических кнопок. На это, по крайней мере, указывают соответствующие изображения 3D-моделей, опубликованных сегодня сайтом 91mobiles.

На этих чертежах можно увидеть плоский дисплей и одну новую кнопку слева под обновленной вентиляционной решеткой динамика, и новый выступ справа, где размещен микрофон, кнопку и колесико Digital Crown, и последнее будто имеет лучшую защиту от случайных нажатий, если оценивать чисто визуально.

Если это действительно так, а пока нет оснований сомневаться в правдивости этих сведений, то, похоже, Apple действительно понимает потребности спортсменов, занимающихся разными видами спорта и на которых прежде всего, судя по предыдущим сообщениям, ориентирована эта модель. Сенсорный экран — это конечно, хорошо, однако на занятиях экстремальными видами спорта физические кнопки для многих могут оказаться лучше и удобнее.

Именно этот дизайн будущих Apple Watch Pro демонстрируют многочисленные изображения, опубликованные несколькими надежными инсайдерами, включая Sonny Dickson и DuanRui. Они демонстрируют декоративные аксессуары для Apple Watch Pro, которые, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, будут отличаться на фоне базовых моделей большим экраном с режимом низкого энергопотребления, более емкой батареей и «крепким титановым корпусом». 91Mobile со ссылкой на отраслевые источники сообщает, что Apple Watch Pro получат корпус диаметром 49 мм, что не является самыми большими мультиспортивными часами, но близко к рекорду. Сейчас Apple предлагает часы размером от 38 до 45 мм.

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Будем исповедовать, что Apple Watch Pro также получит лучшую защиту от воды, поскольку текущий рейтинг Apple Watch WR50 подходит только для плавания на мелководье, а не для таких видов спорта, как кайтсерфинг, водные лыжи или подводное плавание.