AirPods Pro 2 дебютують разом з iPhone 14 на презентації Apple 7 вересня — Марк Гурман з Bloomberg

Вже у середу, 7 вересня, відбудеться перша осіння презентація Apple “Far Out”, центральне місце у якій відведено лінійці смартфонів iPhone 14. Проте, як завжди, їх прем’єру супроводять інші новини, зокрема й навушники AirPods Pro 2, повідомляє Марк Гурман з Bloomberg у своїй розсилці Power On.

До цього вже було кілька повідомлень щодо ймовірного випуску AirPods Pro 2 цьогоріч, але це перше підтвердження від надійного джерела, що їх прем’єра відбудеться разом з iPhone 14 під час заходу Far Out, що відбудеться 7 вересня.

AirPods Pro 2 — оновлення першого покоління AirPods Pro. Якщо забули, оригінальні TWS навушники Apple з системою активного шумозаглушення вийшли три роки тому — у жовтні 2019 року (наш огляд).

За попередніми даними, AirPods Pro 2 отримають помітно кращі характеристики, включно з наступним поколінням процесора Apple H1, та нові функціональні можливості. Нова модель зможе запропонувати вищу якість звуку завдяки підтримці аудіокодека без втрат Apple (ALAC), який взагалі обходиться без з’єднання Bluetooth, або додавши підтримку Bluetooth 5.2, що використовує кодек LC3 для більш ефективної передачі звуку.

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Повідомляється також, що AirPods Pro 2 можуть використовувати дизайн насадок-вкладишів, як у Beats Fit Pro, та поставлятися з зарядним футляром, який здатен звуком просигналізувати про своє місцеперебування у відповідь на запит у фірмовому застосунку для пошуку загублених пристроїв Apple Find My (“Локатор”).

Окрім AirPods Pro та, власне, iPhone 14 на презентації Apple 7 вересня також очікується анонс основної лінійки смартгодинників Apple Watch Series 8, які зможуть вимірювати температуру тіла, а також оновлених Apple Watch SE та абсолютно нової Pro-моделі з посиленим захистом для занять екстремальними видами спорту.