Apple Watch SE — первые доступные умные часы компании за $279

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Помимо флагманских умных часов Apple Watch Series 6 с датчиком уровня кислорода в крови за $399, компания Apple также представила сегодня более доступную по цене модель Apple Watch SE. Подобно ранее выпущенному iPhone SE, Watch SE — это первые доступные умные часы Apple.

Если Watch Series 6 являются обновлением Watch Series 5, то Watch SE — это фактически замена очень популярных Watch Series 3. К слову, последние останутся в продаже по прежней цене $199. Что же касается Apple Watch SE, новинка оценивается в $279.

Apple Watch SE сохранили все ключевые особенности Series 3, включая функцию Fall Detection, определяющую падение пользователя, компас и постоянно включенный высотомер, влагозащищенное исполнение, Family Setup, обмен циферблатами и мониторинг сна. Также новинка получила некоторые отличительные возможности старшей модели Apple Watch Series 6.

Аппаратным базисом Apple Watch SE служит процессор S5, который, по словам производителя, обеспечит вдвое более высокую производительность по сравнению с Series 3. Также Watch SE превосходят Watch Series 3 по части экрана — он у новинки на 30% больше.

При этом народные Apple Watch SE не могут похвастать функцией AlwaysOn Display, которую Apple добавила в прошлогодней модели Watch Series 5.

Внешне Apple Watch SE напоминают модель Series 4, производство которой Apple прекратила с выпуском Series 5 в прошлом году.

Apple Watch SE также совместимы со всеми фирменными ремешками, включая новые цельные “Solo Loop” и плетеные “Braided Solo Loop”.

Apple Watch SE предлагаются в двух версиях — 40 и 44 мм. Они будут доступны в версиях с Bluetooth и LTE.

SE будет работать под управлением watchOS 7, которую Apple представила на WWDC и которая станет доступна владельцам более старых моделей с завтрашнего дня.

Предзаказы на Apple Watch SE открываются сегодня, а фактически продажи стартуют в пятницу, 18 сентября. Стоимость Apple Watch SE в США стартует с $279 долларов за 40-мм алюминиевую версию с GPS (без поддержки сотовой связи).

Цена и сроки доступности Apple Watch SE в Украине пока неизвестны.