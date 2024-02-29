Apple инвестирует значительные средства в искусственный интеллект и готовит несколько анонсов в этой сфере ─ Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что его компания вкладывает деньги в искусственный интеллект. Компания видит «невероятный прорывной потенциал для генеративного искусственного интеллекта, поэтому мы сейчас инвестируем значительные средства в эту сферу», — сказал Кук на ежегодном собрании акционеров Apple.

«Мы верим, что это откроет новые возможности для наших пользователей, когда речь идет о производительности, решении проблем и т.д.», ─ добавил руководитель Apple.

Пока Apple не представила конкурирующих продуктов для таких моделей ИИ, как GPT от OpenAI или Gemini от Google, но Тим Кук намекнул, что в этом году состоится важный анонс в этой сфере. Обычно Apple анонсирует новые программные продукты и функции в июне на своей ежегодной конференции для разработчиков.

Он также переформулировал несколько анонсированных продуктов Apple как «на базе искусственного интеллекта», чтобы подчеркнуть, что компания работает над этой технологией годами. В прошлом компания стремилась избегать термина ИИ в пользу машинного обучения. По словам Кука, текущие функции, которые используют технологию искусственного интеллекта Apple, включают инструмент отслеживания рук Vision Pro и оповещения Apple Watch о пульсе. Он также сказал, что чипы Apple в MacBooks способны обрабатывать задачи ИИ.

«Искусственный интеллект вплетен в жизнь наших пользователей для выполнения различных задач, от повседневных до существенных», — сказал Кук. «Искусственный интеллект позволяет Apple Watch помогать вам отслеживать ваши тренировки, автоматически определяя, гуляете вы или собираетесь плавать. Это позволяет вашему iPhone вызвать помощь, если вы попали в автомобильную аварию».

Источник: cnbc

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!