Apple заказала компоненты емкостных кнопок, вероятно, для iPhone 16 или iPhone 17

По данным осведомленных источников из Азии, Apple заказала большое количество емкостных кнопочных компонентов у поставщика из Тайваня. Эти компоненты якобы предназначены для использования в будущей серии смартфонов iPhone 16.

Advanced Semiconductor Engineering получила заказ на SIP модули, которые будут использоваться для интеграции герметизирующих компонентов с двумя двигателями Taptic Engine, по одному с каждой из сторон iPhone. При этом утверждается, что Apple заменит существующие физические кнопки с обеих сторон iPhone 15 на емкостные версии, которые обеспечат пользователям iPhone 16 тактильную обратную связь. Последний тип кнопки обнаруживает нажатие и эмулирует нажатие физической кнопки с помощью тактильного (или Taptic) механизма, который генерирует вибрацию.

Однако существуют сомнения, что емкостные кнопки появятся в iPhone 16. Считалось, что первые известные прототипы iPhone 16 включали тактильные кнопки питания и громкости. Однако соответствующий проект был отменен в 2023 году из-за нерешенных технических проблем, и Apple вернулась к механическим кнопкам для iPhone 16. Поэтому ожидается, что модели iPhone 16 будут иметь полностью механические кнопки.

По слухам, Apple даже добавит новую кнопку Capture Button ко всем моделям iPhone 16, которая также будет механической, а не емкостной. В то же время она сможет реагировать на нажатие и прикосновение. Кнопка будет использоваться для съемки фотографий и видео — пользователи iPhone смогут увеличивать и уменьшать изображение, проводя по кнопке влево и вправо, фокусироваться легким нажатием и активировать запись более сильным нажатием.

В новой публикации утверждается, что массовое производство емкостных компонентов начнется в третьем квартале этого года. Это слишком поздно с точки зрения типичного начального производства iPhone. Поэтому этот заказ может касаться линейки iPhone 17, а не будущих моделей этого года.

Источник: macrumors