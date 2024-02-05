Apple заказала сериал о матери-одиночке, которая регистрируется на OnlyFans из-за финансовых проблем — главные роли у Эль Фаннинг и Николь Кидман

Apple заказала сериальную адаптацию будущего романа Руфи Торп «Margo’s Got Money Troubles» / У Марго проблемы с деньгами (саму книгу опубликуют в июне 2024-го).

Сюжет сосредотачивается на 20-летней матери-одиночке Марго Миллетт (Эль Фаннинг), которая едва сводит концы с концами и вынуждена создать аккаунт на OnlyFans. Она как дочь бывшего профессионального борца использует эти навыки в работе, что в конечном итоге приводит к ее успеху на платформе

В сериале также сыграет Николь Кидман. Сценарий поручен Дэвиду Э. Келли, а постановка — студии А24. Келли также выступит шоураннером и исполнительным продюсером — в компании с Эль и Дакотой Фаннинг, Бриттани Кахан Уорд, Мэтью Тинкером и Чеком Проппером.

«Margo’s Got Money Troubles» — четвертая совместная работа Кидман и Келли, которые ранее работали над сериалами «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад» на HBO и «Девять совсем незнакомых людей» на Hulu.

Фаннинг отметилась одобренной критиками главной ролью в сериале Hulu «Великая», за которую получила номинацию на «Эмми» и три номинации на «Золотой глобус». Недавно актриса также снялась в криминальном сериале Peacock «Девушка из Плейнвилля». Среди работ в кино — «Малефисента» с Анджелиной Джоли, «Неоновый демон» и «Супер 8».

Кидман, являющаяся одной из самых востребованных актрис в кино, также доказала в последние годы, что может быть не менее успешной на телевидении. Она получила две награды «Эмми» за первый сезон «Большой маленькой лжи» — как лучшая актриса и исполнительный продюсер мини-сериала, а также две номинации на «Золотой глобус» за этот же сериал и «Отыграть назад». Кидман — пятикратная номинантка на «Оскар» и обладательница награды 2023 года за лучшую женскую роль в фильме «Часы».

Источник: эстрада