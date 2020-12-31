Apple запатентовала компьютерную клавиатуру с настраиваемыми клавишами, оснащенными крошечными экранами

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Еще до того, как Apple начала ставить в ноутбуки MacBook «новую» клавиатуру Magic Keyboard с «ножничным» механизмом клавиш вместо пресловутой «бабочки», она рассматривала и другие альтернативные варианты, включая механическую с чувствительными к силе нажатия клавишами и поддержкой мультитач и сенсорную (тоже с тактильной обратной связью). На днях бюро по регистрации патентов и торговых марок США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) выдало Apple патент, в котором описывается компьютерная клавиатура с крошечным экраном в каждой клавише.

Apple подала патентную заявку 17 декабря 2019 года, но одобрена она была только 29 декабря 2020 года. Идея этой клавиатуры состоит в том, чтобы иметь возможность гибко настраивать каждую клавишу и видеть ее назначение. Представьте себе клавиатуру с «динамическими обозначениями», меняющимися в зависимости от выполняемой задачи. Собственно, эта идея перекликается с сенсорной панелью Apple Touch Bar, которая имеет аналогичное предназначение.

По задумке изобретателей, клавиши могут включать OLED, электрофоретический или любой другой дисплей. Сами клавиши могут быть из керамики, стекла, сапфира или металла.

Идея интересная и, вне всяких сомнений, приведет к повышению производственных затрат. Потенциально такая клавиатура может избавить Apple от необходимости выпускать модели с соответствующей раскладкой символов под конкретные регионы.

Пойдет ли дело дальше патента — остается только гадать.