Apple может отказаться от физических клавиатур в ноутбуках в пользу виртуальных с тактильной обратной связью

В базе данных американского патентного ведомства обнаружилась весьма любопытная заявка на патент, поданная Apple летом прошлого года. В ней описывается новая клавиатура. Отличительной особенностью описанной изобретателями конструкции клавиатуры является специальная стеклянная панель, обеспечивающая тактильный обратный отклик, вместо привычных мембранных клавиш.

И все бы ничего, но тут невольно вспоминается история с проблемными клавиатурами «бабочка», используемыми в ноутбуках MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. При достоинствах механизм Butterfly имеет один существенный недостаток – он не слишком устойчив к попаданию пыли и мелких частиц мусора. Как мы помним, в прошлом году Apple после нескольких групповых исков признала проблемы и согласилась бесплатно отремонтировать «залипающие» клавиатуры MacBook и MacBook Pro. Актуальное третье поколение клавиатуры Butterfly, дебютировавшее ноутбуках Apple MacBook Pro 2018, как позже выяснилось, несмотря на модернизацию, тоже имеют те же проблемы с «залипанием» клавиш.

Еще тогда высказывались предположения, что Apple в конечном итоге может отказаться от клавиатуры Butterfly в пользу второго сенсорного экрана, на котором будут отображаться виртуальные кнопки. И вот сейчас появилась патентная заявка, описывающая как раз такую клавиатуру.

Как мы отмечали выше, она, по задумке изобретателей, будет поддерживать некую технологию обратной тактильной отдачей, что позволит обеспечить такие же естественные ощущения при нажатии, как при работе с обычной клавиатурой. Кроме того, сама стеклянная панель будет иметь соответствующие выступы под каждую клавишу, что должно положительно сказаться на удобстве при наборе текста вслепую. Собственно, именно этим новая концептуальная разработка выгодно отличается от концепта обычной виртуальной клавиатурой, которую Apple уже запатентовала ранее.

Судя по прикрепленным к заявке иллюстрациям, поверхность будет слегка прогибаться при нажатии, то есть защитное покрытие панели будет изготовлено из похожего на стекло материала.

С эстетической точки зрения такое решение вполне в стиле Apple, и проблему с залипанием оно точно решит, поскольку у такой клавиатуры попросту не будет клавиш. Следовательно, он будет защищать устройство не только от пыли, но и от случайного пролития жидкости. Но вот насколько такая клавиатура удобна в использовании – вопрос открытый.

Как и в случае со всеми остальными патентами, его существование не гарантирует воплощение концепции в потребительском устройстве. Но, согласитесь, в данном конкретном случае шансы высоки, в отличие от большинства патентов.

Источник: MacRumors