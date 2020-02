«На них просто невозможно печатать». Тайка Вайтити (от имени всех сценаристов Голливуда) потребовал исправить клавиатуру Apple MacBook

После церемонии вручения «Оскара» режиссер Тайка Вайтити со своим первым «Оскаром» за лучшую адаптацию сценария, который он получил за фильм «Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit, вышел пообщаться к журналистам, чтобы пожаловаться, в том числе на свой главный рабочий инструмент — клавиатуру ноутбука Apple MacBook. Что примечательно, Вайтити принялся рассуждать о клавиатурах Apple MacBook после вопроса о том, что сценаристы должны потребовать в будущем от продюсеров.

В ответ Тайка Вайтити в шутку призвал коллег из гильдии сценаристов потребовать решить вопрос с плохими клавиатурами ноутбуков Apple MacBook в переговорах с голливудскими продюсерами.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020