«На них просто невозможно печатать». Тайка Вайтити (от имени всех сценаристов Голливуда) потребовал исправить клавиатуру Apple MacBook
После церемонии вручения «Оскара» режиссер Тайка Вайтити со своим первым «Оскаром» за лучшую адаптацию сценария, который он получил за фильм «Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit, вышел пообщаться к журналистам, чтобы пожаловаться, в том числе на свой главный рабочий инструмент — клавиатуру ноутбука Apple MacBook. Что примечательно, Вайтити принялся рассуждать о клавиатурах Apple MacBook после вопроса о том, что сценаристы должны потребовать в будущем от продюсеров.
В ответ Тайка Вайтити в шутку призвал коллег из гильдии сценаристов потребовать решить вопрос с плохими клавиатурами ноутбуков Apple MacBook в переговорах с голливудскими продюсерами.
Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm
— Variety (@Variety) February 10, 2020
«Apple просто обязана починить эти клавиатуры. На них просто невозможно печатать — и они становятся только хуже. Я уже подумываю перебраться обратно на ПК. У обычных механичных клавиатур для ПК есть [тактильный] отклик, это намного лучше. Есть тут те, кто пользуется ПК? Вот вы понимаете, о чем я говорю. Они намного лучше. Клавиатуры у Apple — просто ужасные».
Тайка Вайтити, режиссер, сценарист и лауреат премии «Оскар-2020».
После этого Вайтити пожаловался на больное плечо и запястный туннельный синдром, которые не дают ему нормально работать за ноутбуком.
И хотя Тайка Вайтити это не уточнил, очевидно, что речь о пресловутой клавиатуре с механизмом нажатия клавиш «бабочка» (Butterfly). Судя по всему, Тайка Вайтити пропустил извинения Apple и последующий выпуск 16-дюймового MacBook Pro в прошлом году, в котором дебютировала новая клавиатура Magic Keyboard с улучшенным «ножничным» механизмом, хорошо зарекомендовавшим себя в более старых моделях ноутбуков. С другой стороны, это вполне может заставить купертиновцев побыстрее перевести весь модельный ряд ноутбуков на «новую» клавиатуру с «ножничным» механизмом клавиш.
Весьма забавно, что Apple досталось и на «Золотом глобусе» — комик Рики Джервейс в присутствии Тима Кука не постеснялся отругать компанию, причем в достаточно резкой форме.
Источник: The Verge