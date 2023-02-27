Арнольд Шварценеггер возвращается: вышел тизер комедийного боевика Fubar от Netflix

Сервис Netflix представил короткий тизер своего грядущего сериала под названием Fubar. Одну из главных ролей в нём исполнил Арнольд Шварценеггер. Это первый телевизионный проект «железного Арни». Последний раз Шварценеггер снимался в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы», вышедшем в 2019 году, а о планах выпустить сериал с культовым актёром стало известно в 2021 году.

Комедийный боевик рассказывает об отце и дочери, которые узнают, что годами хранили друг от друга один и тот же секрет – каждый из них тайно работал в качестве оперативника ЦРУ в течение многих лет. Они многие годы лгали друг другу, и теперь понимают, что совершенно не знают друг друга. Теперь они должны объединиться в качестве партнёров. Звучит похожим на «Правдивую ложь» — комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 1994 году.

Арнольд Шварценеггер прокомментировал своё возвращение в кинематограф следующим образом:

«Куда бы я ни пошел, люди спрашивают меня, когда я собираюсь сняться в еще одном крупном боевике, таком как «Правдивая ложь». Вот оно. Fubar надерет вам задницу и рассмешит — и не только на два часа. Вы получите целый сезон. Было приятно работать с Ником [Сантора], Skydance и Netflix, чтобы дать моим поклонникам именно то, чего они ждали».

Создателем и исполнительным продюсером Fubar является номинант на премию «Эмми» Ник Сантора, который также является шоураннером. Он имеет большой опыт работы с сериалами в жанрах боевиков и триллеров. В своём заявлении Сантора назвал Fubar «самым сюрреалистичным проектом» в своей карьере и утверждает, что сериал будет «истерической шпионской комедией о ЦРУ, смешанной с душераздирающим боевиком».

Помимо Шварценеггера, в Fubar также снимаются Моника Барбаро («В полночь»), Джей Барушель («Каприз»), Форчун Феймстер («Проект Минди»), Милан Картер («Искаженный!»), Трэвис Ван Винкль («Ты»), Габриэль Луна («Последние из нас») и другие.

Премьера сериала Fubar, включающего 8 серий, состоится на Netflix 25 мая.

Источник: collider