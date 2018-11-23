АСБИС-Украина: Сегодня в Украине стартовали официальные продажи обновленного Apple MacBook Air 13,3″ Retina, акционная цена — от 39999 грн

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Компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор продукции Apple в нашей стране, объявил о начале продаж нового ноутбука MacBook Air с 13,3-дюймовым экраном Retina. По случаю выхода новинки на отечественный рынок у всех авторизованных реселлеров Apple с 23 по 30 ноября будет действовать акционная цена – от 39 999 грн.

Новый MacBook Air получил новый, еще более компактный корпус и дисплей Retina с тонкими рамками. Диагональ экрана осталась прежней – 13,3 дюйма, но разрешение возросло до 2560х1600 пикселей. Новинка на 17% меньше прошлого поколения по размерам, а также на 10% тоньше – его толщина всего 15,6 мм. Масса составляет всего 1,24 кг.

Новинка оснащается процессорами Intel Core i5 восьмого поколения с графикой Intel UHD Graphics 617. Объем оперативной памяти составляет до 16 ГБ (2133 ГГц), а объем SSD достигает 1,5 ТБ. Перечень портов представлен двумя разъемами USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 и 3,5-мм аудиоразъемом. От полного заряда аккумулятора ноутбук может обеспечить порядка 12 часов автономной работы.

К достоинствам новой модели также можно отнести увеличенный на 20% по площади тачпад Force Touch с поддержкой технологии обратной связи, микропроцессор T2, обеспечивающий аппаратные функции защиты, сканер отпечатков пальцев Touch ID, клавиатуру Butterfly третьего поколения, массив из трех микрофонов, а также стереодинамики, которые звучат на 25% громче и выдают вдвое более глубокий бас по сравнению с предшественником.

«Всем поклонникам бренда Apple известно, что MacBook Air станет не только надежным рабочим инструментом на долгие годы, но и любимейшей вещью в повседневной жизни. Полную гарантию качества может обеспечить только официальная брендовая продукция, завезенная в Украину законным путем», – отметил Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.

Отметим, что в США новый MacBook Air оценили в $1200 или $1400 в зависимости от версии — 8/128 ГБ или 8/256 ГБ.

Источник: АСБИС-Украина