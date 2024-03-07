AMD обновила спецификации FreeSync, FHD-мониторы будут поддерживать 144 Гц

Впервые представленная в 2015 году, технология FreeSync от AMD претерпела несколько изменений. Компания предложила свою технологию как альтернативу NVIDIA G-Sync и VESA VRR (Variable Refresh Rate) для безуровневой работы, синхронизируя частоту обновления монитора с возможностями графического процессора.

Вместо того, чтобы выпустить новую спецификацию FreeSync, AMD обновляет существующие уровни, чтобы обеспечить более высокую частоту обновления. Стоит отметить, что у FreeSync уже была вторая версия, но AMD изменила схему именования, передаёт Видеокарты.

Когда технология была впервые анонсирована, мониторы с частотой обновления 120 Гц были редкостью. Сегодня частота обновления 144 Гц или выше не является чем-то из ряда вон выходящим для игровой панели. Тем не менее, спецификации FreeSync нужно было обновить соответствующим образом.

AMD не меняет спецификации FreeSync для панелей ноутбуков, новые изменения коснутся только мониторов и телевизоров. Обновление фактически вышло в сентябре 2023 года, но AMD сообщает о нем только сейчас. Похоже, AMD повысила минимальные характеристики FreeSync для мониторов с разрешением 1080p (в списке под номером 3440) до 144 Гц. Ранее базовый уровень не имел такого требования.

Для FreeSync Premium мониторы с разрешением до 3440 теперь должны обеспечивать по крайней мере 200 Гц, а мониторы с более высоким разрешением (то есть преимущественно 4K-панели) должны будут поддерживать максимальную частоту обновления 120 Гц. В обоих случаях это больше, чем минимальная частота обновления 120 Гц, которая ранее была обязательной для разрешения FHD+.

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