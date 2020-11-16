Assassin’s Creed Valhalla помешала новой Call of Duty стартовать с первого места в британской рознице (впервые за 13 лет)





Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки на Metacritic и ранее Ubisoft успела похвастаться, что новая игра знаменитой серии о викингах на старте привлекла в два раза больше игроков, чем Assassin’s Creed Odyssey. Теперь же появились данные о продажах ноябрьских игровых релизов в британской рознице, которые служат очередным свидетельством успешности скандинавской саги Ubisoft — она возгласила рейтинг по итогам прошедшей недели, обойдя даже Call of Duty: Black Ops Cold War. Это впервые за 13 лет новая Call of Duty не смогла на старте стать лидером продаж на британском рынке.

Справедливости ради стоит отметить, что Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября, а Call of Duty: Black Ops Cold War на три дня позже — 13 ноября. И все же результат более чем достойный. Что касается Black Ops Cold War, стартовавшей со второго места, Activision уже отчиталась о новом рекорде серии по продажам за один день в цифре. Иными словами, релиз тоже обернулся полным успехом. Замыкает тройку лидеров Spider-Man: Miles Morales.

Если смотреть детальнее, Valhalla на старте превзошла Odyssey вдвое: 42% копий пришлось на версию для PS4, 18% — для PS5, еще 40% — для Xbox. Black Ops Cold War стартовала на 64% по сравнению с Modern Warfare 2019 года, что отчасти обусловлено внутренней конкуренцией проектов. Физические продажи Spider-Man: Miles Morales оказались на 56% ниже, чем у оригинальной Marvel’s Spider-Man в 2018 году, но для спин-оффа это достойный результат. В то же время 71% продаж Miles Morales пришлось на версию для PS5.

В целом за прошедшую неделю доля продаж физический копий игр для PS5 в Великобритании составила 19% при том, что сама консоль выйдет только 19 ноября.

Из остального можно выделить Demon’s Souls, который доступен только на PS5 и при этом стартовал с 6 места, а также не самый удачный старт Yakuza: Like A Dragon — всего лишь 20 место в рейтинге (65% копий пришлись на PS4 и 35% — на Xbox).

Топ-10 розничных продаж с 9 по 14 ноября

Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Demon’s Souls Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) Watch Dogs: Legion

Наш подробный обзор Assassin’s Creed Valhalla можно почитать в отдельном материале.