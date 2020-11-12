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Assassin’s Creed Valhalla на старте привлекла вдвое больше игроков, чем Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla на старте привлекла вдвое больше игроков, чем Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla на старте привлекла вдвое больше игроков, чем Odyssey


Ubisoft рассказала о первых успехах Assassin’s Creed Valhalla — новая игра знаменитой серии о викингах и раннем Средневековье на старте привлекла в два раза больше игроков, чем предыдущая игра франшизы Assassin’s Creed Odyssey на момент выхода в 2018 году.

Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X и Google Stadia. Сегодня, 12 ноября, игра станет доступна и на PlayStation 5 — желающие могут приобрести цифровую копию в PS Store за 1899 гривен.

В Ubisoft уверены, что тенденция сохранится и интерес к ее новому проекту будет стабильно высоким не в последнюю очередь благодаря выходу нового поколения консолей Microsoft и Sony.

Компания отдельно отметила еще одно важное достижение: на старте Valhalla установила абсолютный рекорд (среди проектов Ubisoft) по просмотрам на Twitch и YouTube.

Скандинавская сага Ubisoft получила восторженные отзывы как критиков, так и пользователей. На данный момент оценки игры на Metacritic: версия для PS4 — 81 из 100 на основе 39 рецензий (пользовательская — 7,2 балла из 10), для Series X — 85 из 100 на основе 27 рецензий (8,6), для ПК — 84 из 100 на основе 19 рецензий (7,9 балла).

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