Assassin’s Creed Valhalla на старте привлекла вдвое больше игроков, чем Odyssey

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Ubisoft рассказала о первых успехах Assassin’s Creed Valhalla — новая игра знаменитой серии о викингах и раннем Средневековье на старте привлекла в два раза больше игроков, чем предыдущая игра франшизы Assassin’s Creed Odyssey на момент выхода в 2018 году.

Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X и Google Stadia. Сегодня, 12 ноября, игра станет доступна и на PlayStation 5 — желающие могут приобрести цифровую копию в PS Store за 1899 гривен.

В Ubisoft уверены, что тенденция сохранится и интерес к ее новому проекту будет стабильно высоким не в последнюю очередь благодаря выходу нового поколения консолей Microsoft и Sony.

Компания отдельно отметила еще одно важное достижение: на старте Valhalla установила абсолютный рекорд (среди проектов Ubisoft) по просмотрам на Twitch и YouTube.

Скандинавская сага Ubisoft получила восторженные отзывы как критиков, так и пользователей. На данный момент оценки игры на Metacritic: версия для PS4 — 81 из 100 на основе 39 рецензий (пользовательская — 7,2 балла из 10), для Series X — 85 из 100 на основе 27 рецензий (8,6), для ПК — 84 из 100 на основе 19 рецензий (7,9 балла).