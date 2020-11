Assassin’s Creed Valhalla: не все попадут в Вальгаллу

У Assassin’s Creed Valhalla высокие оценки на Metacritic, а Ubisoft уже отчиталась о том, что на старте новая action/RPG про ассасинов привлекла в два раза больше игроков, чем Assassin’s Creed Odyssey, предыдущая и самая удачная на сегодня в финансовом плане часть серии. Вот только игроки почему-то недовольны. Что ж, боюсь, в этой рецензии я буду не на стороне коллег по цеху и уважаемого французского издательства, а на стороне игроков. Потому что я сам игрок, очень люблю серию Assassin’s Creed и мне больно видеть то, что с ней происходит.

Дисклеймер

Я люблю Assassin’s Creed. Я играл во все основные части серии; в ремастеры всех основных частей; в спин-оффы вроде Assassin’s Creed III: Liberation (на двух разных платформах) и Assassin’s Creed Chronicles (отличная подсерия!); в мобильные игры, такие как Assassin’s Creed: Pirates и Assassin’s Creed Rebellion. Я приветствовал изменения, которые принесла в серию Assassin’s Creed Origins. Только на Origins, завершенную на 100%, я потратил 129 часов. Еще больше времени ушло на «зачистку» Assassin’s Creed Odyssey – 217 часов. Я с удовольствием познакомился с туристическими турами по Египту и Греции – Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt и Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft. Я прошел все DLC ко всем играм серии и прочел все графические истории по Assassin’s Creed, которых на самом деле очень немало и которые критически важны для лора игры. Я посмотрел фильм и мультфильм Assassin’s Creed: Embers. Суммарно я потратил на все медиа, связанные с франшизой Assassin’s Creed, где-то 700-800 часов своей жизни. Так что не стоит говорить мне, что я не разбираюсь в этой серии.

Конец дисклеймера

А теперь давайте обсудим, что в Assassin’s Creed Valhalla хорошо, что плохо, а что так себе.

Хорошо

С чем у Assassin’s Creed Valhalla бесспорно хорошо, так это с сеттингом. Если в предыдущих частях серии Ubisoft позволяла себе экспериментировать с не самыми топовыми временными периодами, вроде Великой Французской революции или Викторианской Англии, то в последних трех играх компания бьет по самым раскрученным, прославленным сотнями книг, фильмов и сериалов, знакомым всем еще со школьной скамьи, темам – Древний Египет, Древняя Греция, Эпоха викингов. Популярней и попсовей только ковбои (кстати, Идея!).

С другой стороны, вторжение в 865 г. армии датчан и норвежцев в англосаксонскую Англию (предыдущие захватчики, те самые англы и саксы, уже успели пообжиться на Острове и стали считать себя местными), далеко не самая популярная историческая тема. Ведь многие считают викингов банальными грабителями и пиратами, забывая, сколько они сделали для формирования государств современной Европы, в том числе, кстати, и нашего. Возможно, Valhalla поможет вам восполнить эти пробелы в картине мира. Собственно, датчане и норвежцы – это два этноса, которые имеют самое непосредственное отношение к формированию культурной ДНК современной Англии. Данло, Датское право, которое использовалось на покоренных викингами землях, дожило до наших дней, став одним из фундаментов современного британского права.

Конечно, викинги, это последние, кого можно заподозрить в любви к скрытным убийствам, сложным интригам и далеко идущим планам, то есть всему тому, с чем ассоциируется серия Assassin’s Creed. Но ведь в серии уже были и пираты (Assassin’s Creed IV: Black Flag), и спартанцы (Odyssey), которых тоже не обвинишь в любви к скрытности. Впрочем, когда буквально на втором часу игры в Valhalla появляются ассасины, причем выглядящие почти также как Альтаир ибн Ла-Ахада в самой первой игре (по времени они не так уж далеки друг от друга, всего-то 320 лет), это вызывает удивление. А когда еще через двадцать минут ваш герой/героиня, привыкший/ая проламывать черепа топором, получает в подарок скрытый клинок – это вообще воспринимается как некоторое неуважение к священному оружию. В той же Assassin’s Creed Odyssey вы получали клинок только после основной игры, в дополнении – Legacy of the First Blade, используя вместо него обломок копья Леонида. Впрочем, Эйвор, именно так зовут вашего героя или героиню (обещанное хитрое объяснение единства мужского и женского персонажа оказалось лишь маркетинговым трюком), крепит клинок на внешнюю часть предплечья, не собираясь прятать его.

Второе, что традиционно хорошо во всех играх Ubisoft – это большой открытый мир. Конечно, Англия IX столетия не так колоритна, как Древняя Греция или Египет, но здесь смешались еще гэльские, бриттские, римские традиции с культурой, привнесенной англами, саксами и данами, а развалины акведуков и римских базилик соседствуют с первыми каменными крепостями, христианской религиозной архитектурой и деревянными поселениями викингов. Здесь очень красиво, и исследовать Мерсию, Восточную Англию, Нортумбрию и Уэссекс действительно интересно.

Кроме королевств с редкими крепостями, руинами и небольшими поселениями, в игре, как и в предыдущих частях, есть несколько больших городов – бывший римский Лондиниум, ставший у англосаксов Люнденом (да, такое произношение названия тоже существовало); Йорвик (современный Йорк) и Винчестер (современный Уинчестер). Плюс поселение главного героя игры, Рейвенсторп, которое вы должны развивать и расширять. Нечто подобное уже было в Assassin’s Creed III, в Valhalla менеджмент поселения расширили и улучшили. По ощущениям, Valhalla меньше Odyssey, скорее она соответствует по размерам Origins. И да, кроме собственно Англии, здесь есть еще и небольшой кусочек Норвегии плюс… Асгард, куда вы попадете, приняв специальное зелье в одном из квестов. Сам Асгард по размерам соответствует потусторонним мирами из DLC Assassin’s Creed Origins – The Curse Of The Pharaohs и Assassin’s Creed Odyssey – Fate of Atlantis.

Еще одно несомненно правильное решение разработчиков и положительная черта новой игры – переделанная ролевая система. Теперь при получении каждого уровня, а растут они достаточно быстро, вы зарабатываете два очка, которые можно потратить на большом разветвленном древе навыков в духе Path of Exile. Условно здесь три разные ветви, отвечающие за легкое, среднее и тяжелое оружие и соответственно за скрытный, прямолинейный и смешанный стиль прохождения. Ячеек и созвездий на древе действительно много, в каждом из созвездий есть одно из пассивных или второстепенных активных умений, типа перехвата метательных предметов или добивания. А вот активные умения не входят в число открываемых за очки навыков — книги, открывающие доступ к способностям, нужно физически найти в мире игры.

В любой момент сборку можно перебрать, что приятно. Отдельные ячейки добавляют урон от легких ударов, скрытных нападений, стрельбы из лука и т.д., так что можно действительно собрать персонажа под собственный стиль игры. За ролевую систему Valhalla получает однозначный плюс.

Еще один плюс достается игре за новую систему оружия и амуниции. Вместо водопада из одинаковых мечей, щитов и шлемов, отличающихся только показателем мощности, остался тонкий ручеек. Каждое оружие и кусок брони в игре уникальны, каждый достается с трудом, на прокачку каждого тратятся уникальные ресурсы. Одним словом, в Valhalla вас заставят ценить оружие и выбирать его аккуратно. Что ж, такой подход нравится нам намного больше. Хотя сбор сотен шкур и кусков металла для прокачки одного уровня несчастного меча — это все равно очень глупо.

Оружие и броня, как и навыки игрока, речь о которых шла выше, делятся на три типа/пути – путь Ворона (легкое и скрытное оружие), путь Волка (охотничье и среднее оружие) и путь Медведя (тяжелая броня и двуручное оружие). В зависимости от выбранных фрагментов брони и оружия изменится скорость перемещения персонажа и его выносливость. Комплекты брони, как и положено в нормальных action/RPG, дают бонусы, во всех предметах постепенно открываются ячейки для рун. Одним словом, система оружия в Valhalla – это явный шаг в правильном направлении.

И еще один плюс Valhalla получает за обновленную прогрессию. Бессмысленного гринда и прокачки в игре стало меньше. Уровни получаются легко, новые задания открываются как раз к моменту, когда вы хорошо прокачаетесь и т.д. Особых задержек, на которые многие жаловались в Odyssey (лично я нет), здесь не будет. Кстати, бонусов к скорости прокачки, которые можно было приобрести во внутриигровом магазине, теперь нет, хотя ресурсы, карты и игровую валюту все так же можно купить за кредиты Helix.

Плохо

Теперь перейдем к не самым приятным моментам. Что же плохо в Assassin’s Creed Valhalla?

Увы, пока Ubisoft училась строить огромные красивые миры, наполняя их заданиями и локациями, они разучились рассказывать истории. Сюжет Valhalla, который вначале рассказывает все ту же самую, хорошо знакомую нам историю о мести, после вашего перемещения в Англию провисает. Да, выполняя задания и заключая союзы с соседями, вы чуть-чуть продвигаетесь по основному сюжету, но буквально с черепашьей скоростью. Зачем вы должны помогать ассасинам в борьбе с Орденом Древних? Что происходит с ассасинами в современности? К чему вообще вся эта ветка в Асгарде? Ответы на часть вопросов вы получите, но очень и очень нескоро, и традиционно не на все. Неужели их опять придется искать в очередной серии комиксов?

Понятно, что основа Assassin’s Creed Valhalla – это история противопоставления семьи и власти, так по большому счету, все Assassin’s Creed, включая самую первую игру, про это. Вот только начиная с третьей части, сюжет двигается по кругу, не добавляя почти ничего к лору, а только создавая новые загадки.

Далеко не все хорошо и с малыми историям, цепочками заданий. Некоторые из них вроде бы и неплохи сами по себе, та же история короля Освальда, но слишком уж банальны. Все это мы уже видели в предыдущих сериях. Тот же монах-маньяк был уже в пяти или шести играх Ubisoft. К тому же, подача сюжета оставляет желать лучшего. Квестодатели по-прежнему ждут вас в одной и той же точке, что бы ни происходило вокруг. Многие триггеры срабатывают неправильно, порождая просто безумные диалоги и ситуации.

Так, например, мальчик, друзья которого попали в беду и могут вот-вот погибнуть, будет терпеливо ждать в Длинном доме, пока вы обойдете всех мастеров и продавцов в поселении, смотаетесь на несколько заданий, побываете в Асгарде и т.д. Обратиться к другим взрослым мальчик не хочет, триггер сработает только когда вы заговорите с ним. И тогда… «Быстрей, быстрей, а то случится несчастье!». Какой-то доисторический подход. Почему нельзя было при вашем появлении в поселении выслать мальчика вам навстречу, заблокировать остальные квесты, показать ролик, как вы вместе с ним бежите на помощь детям? Неизвестно.

И такое происходит постоянно. Молодой воин с черными густыми волосами будет долго рассказывать вам, что на самом деле он убеленный сединами старик, который устал от битв и хочет отойти на покой. Стоя возле горы трупов бойцов враждебного клана, которых ваш герой убил буквально десять минут назад, он произнесет: «Город кишит стражей, нужно бы поаккуратней». После чего сделает паузу и добавит: «Ну вот, дело сделано, можно трубить в рог!». Погружение в игру? Нет, не слышали. Черт возьми, неужели так сложно было добавить в этом месте всего лишь один несчастный if-оператор.

Вообще, такое впечатление, что Assassin’s Creed Valhalla покусала Mass Effect: Andromeda (которая, кстати, сейчас уже избавлена от всех глюков и вполне играбельна). Ошибок не просто много, их очень много.

Я видел раздувающиеся как тыквы головы персонажей в роликах на движке. Персонажей со сломанными спинами, застывших в виде каких-то гротескных инопланетян Спилберга. Воинов, браво марширующих в стену. Людей с разным оттенком кожи на туловище и на голове, с четко видимым стыком. Дико раздражают и постоянно попадающие в другие объекты части амуниции, рук, персонажей. Не срабатывающие триггеры квестов. Неестественно, ОЧЕНЬ неестественно выгнутые конечности людей и животных. Висящие в воздухе, в двадцати сантиметрах от рук, инструменты и оружие и т.п. Естественно, все это не способствует погружению в игру.

Как не способствуют ему и долгие загрузки совершенно банальных сцен, например, простое перемещение камеры при обращении к продавцу в магазине; долгое замирание игры между фазами квестов; бесконечное повторение второстепенными героями одной и той же фразы. И прочие глюки. Вот честно, вы зря ругали BioWare за Andromeda.

Особенно меня взбесило то, что в целом очень неплохую цепочку квестов в Асгарде авторы убивают просто в ее начале, поместив совершенно спойлерное описание одного из героев в игровой Кодекс. Как так вообще можно? Это уже просто вредительство какое-то.

Отдельное спасибо за сбор металла для прокачки оружия, ничего глупей я давно не видел. Герой бьет боевым топором по торчащему в самом неожиданном месте, как чирей, куску породы или… расстреливает его из лука. Серьезно? Добыча металла с помощью лука? Да сделайте вы ограниченное число редких ресурсов для прокачки, как те же металлы для повышения класса брони и оружия, и забудьте про этот тупой и смешной гриндинг. Но нет.

Несколько нелестных слов хочется сказать и в адрес анимации героя. Да, мы понимаем, что некоторые анимации в серии тянутся еще со времен Assassin’s Creed III, но за прошедшие 8 лет их же можно было поправить. Честно говоря, мне уже порядком надоело, что мой герой бегает по кувшинам, корзинкам с едой, заборчикам и столам. Поставьте наконец-то ограничение на подобные перемещения, неужели это так трудно? Или подход к персонажу, с которым можно побеседовать… Черт возьми, заниматься пиксель-хантингом, искать точку, в которой можно нажать E для разговора, надоело еще 5 лет назад. Неужели так трудно расширить зоны срабатывания клавиш?

Отдельный луч добра ребятам в киевском офисе Ubisoft, которые раньше отвечали за игровой клиент Uplay, который этой осенью переименовали в Ubisoft Connect. Уважаемые программисты, если пользователь отключает получение сообщений об активности друзей, их все-таки стоит отключать. Такое впечатление, что эти клавиши в меню настройки вообще ни за что не отвечают.

Ни хорошо, ни плохо

Ну и напоследок о том, что в Assassin’s Creed Valhalla не хорошо и не плохо, а просто средне.

Во-первых, движок. AnvilNext 2.0, первая игра на котором вышла еще в 2014 г., банально устарел. Мало того, такое впечатление, что Valhalla выглядит местами хуже, чем Odyssey. Разработчики зачем-то перерисовали Шона, Лейлу и Реббеку в современности, и они выглядят реально очень плохо. Да и все остальное, анимация, физика материалов, проработка мимики и лиц, освещение – это уже не уровень AAA-игры. Тот же Watch Dogs: Legion, сделанный на Disrupt Engine, смотрится в разы лучше Valhalla. Нет, на природе AnvilNext 2.0 все еще может показывать красивую картинку, и это единственный инструмент Ubisoft, способный создавать действительно большие миры. Но это уже совсем не next-gen, тянуть его в третье десятилетие XXI века совсем не стоит. Пришла пора AnvilNext 3.0! Надеемся, над ним кто-то уже работает?

Во-вторых, масса контента, без которого игра могла бы спокойно обойтись. Совершенно скучная и бессмысленная рыбалка. Ненужная охота. Татуировки на теле, которых никто никогда не увидит. Соревнование «Кто кого перепьет», мне так и не удалось победить ни в одном из них. Загадки на поиск Легенд, часть из которых решается буквально в один выстрел. Нет, это не шутка, это действительно один выстрел, которым нужно сбить проклятый амулет. Зачем вообще нужны такие псевдоквесты на 10 секунд? Для галочки? Вы избавились от десятков блок-постов и лагерей, которые нужно зачищать, только для того, чтобы добавить десятки квестов-затычек? Серьезно?

Особенно обидно за игру в оролг, которая получилась действительно неплохой, жаль, что никакой глубокой базы и истории, как за гвинтом из The Witcher III, за ней не стоит.

Все эти второстепенные возможности и фичи создают ложное впечатление, что в игре много дополнительных активностей и возможностей, на самом же деле это не так. Возможности мнимые, контент очень однообразный и проходной.

Что дальше?

Если говорить конкретно об Assassin’s Creed Valhalla, то дальше два традиционных DLC в составе Season Pass: «Гнев друидов», про древний культ в Ирландии, и «Осада Парижа» на основе реальных событий 885–886 гг. Слухи о том, что ассасины могут завернуть в Киев, которые муссировались сразу после анонса игры, не подтвердились. После DLC выйдет Discovery Tour: Dark Age England by Ubisoft. А вот куда серия повернет дальше?

2019 г. выдался очень непростым для Ubisoft. Продажи Tom Clancy’s The Division 2 и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint оказались значительно ниже ожидаемых, игроки и пресса в пух и прах раскритиковали Ghost Recon Breakpoint. Мало того, в начале 2020 г. на топ-менеджеров, в том числе ответственных за игры серии Assassin’s Creed, посыпались обвинения в сексизме, домогательствах, неподобающем поведении и создании токсичной атмосферы. Последовали увольнения, клятвенные обязательства разобраться в происходящем, сделать выводы из провала последних игр. Ubisoft сдвинула даты выхода своих главных проектов и пообещала взглянуть на них под новым углом.

Собственно, Watch Dogs: Legion и Assassin’s Creed Valhalla – это и есть работа над ошибками и новый взгляд на обе серии. Вот только… этого недостаточно. Введя некоторые правильные изменения в геймплей и починив часть игровых механик, в Ubisoft проигнорировали то, что следовало бы переделать еще 5 лет назад. И это печально.

Да, мы отлично понимаем, что подобные игры с большим открытым миром создаются тысячами людьми из десятков студий на протяжении нескольких лет. И поменять что-либо серьезное прямо в процессе разработки, тем более через полтора-два года после ее старта, здесь очень сложно. Мы и не ждали действительно кардинальных изменений. Но банально протестировать игру, исправить шероховатости и глюки, поправить анимацию, которой уже больше 5 лет, ведь можно было бы. Увы, не в случае с Assassin’s Creed Valhalla.

Куда двинется серия после Valhalla? Какие перемены нас ждут? Увы, если продажи новой части будут так же хороши, как у Assassin’s Creed Odyssey, а пока что все говорит именно об этом, то минимальные. Нас ждут очередные перелицовки Origins. Может быть, в китайском сеттинге или в японском. В эпоху Каролингов или во времена Республиканской Империи (неплохо бы). Это на самом деле не важно.

Лично мне хотелось бы, чтобы серия вернулась к корням, к коротким сюжетным играм с небольшим миром. С нормальной историей, с полноценным stealth (то, что есть в Valhalla – не возвращение к корням, а профанация). Было бы интересно, например, увидеть ассасинов в современности, что-то в духе Splinter Cell, но с бойцами ордена. Вот это был бы неожиданный поворот. Тем более что истории ассасинов и тамплиеров в XX-XXI веках в последних играх уделено позорно мало внимания. Основные сюжетные линии в современности, кстати, очень важные для лора всей серии, заканчиваются в комиксах, которые видели в лучшем случае 2-3% игроков. Увидим ли мы такой Assassin’s Creed? Маловероятно.

Вместо выводов

Assassin’s Creed Valhalla — не плохая и не хорошая часть серии… Она средняя, и это на самом деле печально. Разработчики сделали в этой игре очень правильные вещи, та же ролевая система и новый подход к выдаче оружия — действительно удачные решения. С другой стороны, Valhalla все равно воспринимается как рескин Origins / Odyssey. Здесь большой и красивый мир, но сюжет и его подача заставляют желать лучшего, а мелкие глюки и недочеты портят все впечатление от игры.

Несмотря на вышесказанное, я, скорее всего, пройду основную игру, все DLC к ней и Discovery Tour, потратив на нее сотни часов. Как и всегда. Я люблю эту серию и готов прощать ей многое. Но, уважаемая Ubisoft, может быть, пришла пора что-то менять?