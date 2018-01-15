Ассоциация “IT Ukraine”: В 2017 году экспорт IT-услуг составил $3,6 млрд, вклад в ВВП страны – 3,34%, количество уплаченных налогов – 16,7 млрд грн [инфографика]

Украинская ассоциация “IT Ukraine”, в состав которой входят более 50 IT-компаний страны, опубликовала инфографику об итогах 2017 года и прогнозах на 2018 год. Для начала организация напомнила, что 13 украинских компаний входит в Топ-100 разработчиков мира, а более 100 компаний из списка Fortune выбирают украинские IT-сервисы.

По подсчетам ассоциации, объем экспорта IT-услуг вырос с $3,0 млрд в 2016 году до $3,6 млрд в 2017 году, при этом вклад экспортного IT-сегмента в ВВП страны составил 3,34%, а работающие в нашей стране компании заплатили 16,7 млрд грн налогов. В следующем году ассоциация ожидает роста объема экспортной продукции до $4,5 млрд, в 2020 году – до $5,4 млрд, а к 2025 году – до $8,4 млрд (на этот момент вклад IT в ВВП вырастет до 4,65%, а уплаченные налоги составят 46,1 млрд грн).

С 2011 по 2016 год количество специалистов в IT выросло на 144% и в данный момент составляет порядка 116 тыс. высококвалицифированных специалистов. Однако, это не предел и уже в 2025 году их количество должно составить порядка 242 тысяч человек. На данный момент в Украине 72% IT-специалистов мужского и 28% – женского пола, средний возраст – 30 лет, средняя зарплата – $1,6 тыс.

Топ-5 специализаций: разработка (Software Engineering), ручное тестирование (Testing), автоматизированное тестирование (Test Automation), поддержка (Application Support), архитектура ПО (Architecture). Топ-5 IT-городов Украины: Киев, Днепр, Львов, Харьков, Одесса, Топ-5 ВУЗов: КПИ, ДНУ, КНУ, ХНУРЕ, “Львовская Политехника”.

Источник: IT Ukraine