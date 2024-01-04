Ассоциация IT Ukraine обратилась в Верховную Раду с призывом пересмотреть законопроекты о мобилизации и военных нарушениях

В конце декабря Кабмин внес на рассмотрение Парламента законопроекты №10378 и №10379, предусматривающие внесение изменений в законы о мобилизации, военном учетах и службе, а также усилении ответственности за военные нарушения.

Среди прочего документы предлагают изменить призывной возраст, ввести единый реестр должников и электронные повестки, а также ввести базовые военную обучение и службу вместо срочной, и усилить штрафы за нарушение законов о мобилизации.

Некоторые предложения вызвали недовольство у многих украинцев, в частности, Ассоциация IT Ukraine призвала Верховную Раду пересмотреть законопроекты, с особым вниманием к рискам для экономики Украины и непосредственно IT-индустрии. В частности, среди наиболее критических условий Ассоциация выделяет:

Право руководителя ТЦК и СП инициировать внесение в Единый реестр должников информации о лицах, не исполнивших обязанности, определенного ПЗУ «О мобилизации…» и последующем их ограничении в правах. Норма, по мнению IT Ukraine, «создает значительную коррупционную основу и одновременно нарушает гражданские права украинцев, что недопустимо».

Пересмотр КМУ Порядка бронирования военнообязанных в течение месяца со дня опубликования этого закона.

Обязанность граждан регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Ограничения для находящихся за рубежом лиц в получении консульских услуг при отсутствии военно-учетных документов.

Обязанность для предприятий обеспечивать исполнение гражданами воинского долга.

«‎Украинские IТ-компании конкурируют с мощными компаниями на международной арене, вкладывают много усилий для продвижения возможностей и убеждения в надежности украинского IТ, ведь с Украиной заказчики неохотно работают из-за войны — мы в «красной зоне». Но с принятием новаций ПЗУ возрастает риск того, что IT-компании Украины будут вынуждены открывать офисы в других странах и сокращать количество украинских команд», — говорят в Ассоциации.

По данным НБУ, за 11 месяцев 2023 года экспорт IТ-услуг упал на 7,3% и составил $6,1 млрд, что на $482 млн меньше, чем в этот же период 2022 года — $6,6 млрд. Общие показатели экспорта в 2022-м — $7,34 млрд, что является рекордным показателем (наибольшим за время независимости). На IT также приходится почти половина всего экспорта услуг, поэтому принятие вышеупомянутых законов, по мнению IT Ukraine, «негативно повлияет на дальнейшие показатели экспорта, а также уменьшит валютную выручку страны».

«Для стабильной работы IT-индустрии важна прогнозируемость основного ресурса — человеческого капитала. Но предложенное ПЗУ изъятие работников украинских IT-компаний для прохождения БВП (базовой военной подготовки) остается неопределенным, что может привести к сложностям с контрактами украинских IT-компаний».

Законопроекты также ограничивают право граждан, находящихся за границей, и это прямо противоречит ст. 25 Конституции Украины, подчеркивают в Ассоциации.

«Мы считаем, что 65 тысяч айтишников и около 120 тысяч человек вместе с членами семей — важный демографический фактор для восстановления Украины».

IT—отрасль, несмотря на все ограничения, в первый год полномасштабной войны единственная увеличила налоговые поступления в сводный бюджет Украины на 13,7%. За 11 месяцев 2023 года уже уплачена сумма, почти равная сумме за весь 2022 год.

В IT Ukraine также вспоминают большие поступления от IT-отрасли Силам обороны Украины, которые достигают 100 млн грн в день, а также участие айтишников в кибервойне и разработке IT-продуктов для решения важных как гражданских, так и военных задач.

«Мы готовы в короткие сроки предоставить помощь и привлечь экспертов к обсуждению, поиску компромисса и доработке законопроектов. Ассоциация поддерживает инициативу КМУ по пересмотру действующего Порядка бронирования военнообязанных, и в целях обеспечения баланса интересов государства и бизнеса предлагает приобщить Ассоциацию IT Ukraine к рабочей группе по этому направлению».

Между тем, комитет по нацбезопасности сегодня начал рассмотрение нового законопроекта об усилении мобилизации. Сообщается, что к обсуждению привлекли командование ВСУ и представителей Минобороны.