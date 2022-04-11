Астрофизики обнаружили галактику-кандидата в самые далекие — ежегодно HD1 формирует более 100 звезд

Недавно «старичок» «Хаббл» обнаружил самую далекую звезду, получившую название Earendel. Теперь Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики сообщил об открытии новой галактики, потенциального кандидата в самые далекие. HD1 находится от нас на расстоянии около 13,5 миллиардов световых лет. Ее нашли после более чем 1200 часов наблюдений с помощью телескопов Subaru, VISTA, UK Infrared Telescope и космического телескопа «Спитцер». Публикации ученых поданы в журналы Astrophysical Journal и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

Команда предлагает две идеи: HD1 может формировать звезды с поразительной скоростью и, возможно, даже является домом для звезд населения III, самых первых звезд во Вселенной, которые ранее никогда не наблюдались. В качестве альтернативы HD1 может содержать сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 100 миллионов раз превышает массу Солнца.

HD1 очень яркая в ультрафиолетовом свете. А значит, «там происходят какие-то энергетические процессы». Точнее, они имели место несколько миллиардов лет назад.

Сначала группа исследователей предположила, что HD1 — это стандартная галактика со вспышками звездообразования, которая создает звезды с высокой скоростью. Но HD1 формирует более 100 звезд каждый год. Это как минимум в 10 раз больше, чем обычно производят подобные галактики. Именно тогда команда астрофизиков начала подозревать, что HD1 не может формировать нормальные, обычные звезды.

«Самая первая популяция звезд, сформировавшихся во Вселенной, была массивнее, ярче и горячее, чем современные звезды. Если мы предположим, что звезды, образовавшиеся в HD1, являются первыми, или звездами населения III, тогда ее свойства можно было бы объяснить легче. Фактически, звезды населения III способны производить больше УФ-света, чем обычные звезды, что могло бы прояснить экстремальную ультрафиолетовую светимость HD1», — заявил Фабио Пакуччи, ведущий автор исследования MNRAS, соавтор статьи об открытии ApJ и астроном из Центра астрофизики.

Однако сверхмассивная черная дыра также может объяснить исключительную яркость HD1. Поскольку она поглощает огромное количество газа, область вокруг черной дыры может излучать высокоэнергетические фотоны.

Исследовательская группа вскоре снова наблюдает за HD1 с помощью космического телескопа «Джеймса Уэбба», чтобы проверить его расстояние от Земли. Если текущие расчеты окажутся верными, HD1 станет самой далекой и самой старой из когда-либо зарегистрированных галактик.