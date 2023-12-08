Астронавты МКС наконец-то нашли утерянный помидор, который пробыл в космосе 8 месяцев

Долгое время астронавты думали, что овощ из местного мини-урожая тайком съел их коллега.

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Остатки крохотного помидора, потерянного астронавтом NASA Фрэнком Рубио после сбора урожая, выращенного вне Земли в марте, нашлись на Международной космической станции (МКС) спустя восемь месяцев.

«Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, уже вернувшегося домой, обвиняли в течение длительного времени в том, что он съел помидор. Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор», — сказала во время прямой трансляции астронавт NASA Жасмин Могбелли.

2,5-сантиметровый помидор Red Robin — результат эксперимента Veg-05 по выращиванию овощей в космосе. Каждый астронавт МКС получил по собственному образцу, однако помидор Рубио выскользнул у него из рук, прежде чем он успел откусить хоть кусочек.

О пропавшем помидоре впервые публично рассказали 13 сентября, когда Рубио праздновал рекордный год на орбите для астронавта США (из-за проблем с российским космическим кораблем «союз», удвоивших ожидаемый шестимесячный срок пребывания).

«Я потратил столько часов на его поиски», — шутил Рубио во время прямой трансляции с МКС в сентябре.

Для справедливости следует отметить, что МКС больше дома с шестью спальнями и в условиях микрогравитации вещи могут легко заплыть в неожиданные углы. За 25 лет станция заполнилась разнообразной техникой, так что потеря отдельных маленьких предметов вполне возможна.

Журналисты спросили Рубио о потерянном помидоре 13 октября, примерно через две недели после того, как он благополучно вернулся домой после 371 дня в космосе. Тот пошутил, что так и не нашел его, несмотря на то, что потратил «18-20 часов своего времени на поиски».

«Вы знаете, влажность там около 17%. Вероятно, он высох настолько, что мы не разобрались, что это было и выбросили его в мусор», — добавил Рубио, смеясь. «Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь его найдет: это маленькая, сморщенная вещь».

Источник: Space.com