Эта планета слишком велика для своей звезды — астрономы меняют взгляд на формирование звездных систем

Группа астрономов обнаружила гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды красного карлика.

Планета, получившая название TOI-6894b, вращается вокруг крошечного красного карлика на расстоянии 241 светового года от Земли. По словам астрофизика из Лаборатории космических наук Маллард в Лондоне Винсента Ван Эйлена, пока остается непонятным, как такая большая планета могла сформироваться рядом с такой крошечной звездой.

Долгое время астрономы были убеждены, что вокруг звезд с массой менее трети солнечной массы не могут сформироваться массивные планеты. Однако уже несколько обнаруженных подобных систем бросают вызов этим представлениям.

Британский астроном Эдвард Брайант из Университетского колледжа Лондона и его коллеги использовали орбитальный телескоп NASA TESS и обнаружили 15 потенциальных планет-гигантов, включая TOI-6894b, вращающихся вокруг крошечных звезд с малой массой. Астрономы сосредоточились на наблюдении за TOI-6894b и ее материнской звездой.

Астрономы выяснили, что масса планеты составляет около 17% от массы Юпитера, или где-то в 53 раза больше массы Земли. Радиус планеты немного больше радиуса Сатурна, и она совершает оборот вокруг материнской звезды, с массой около 20% от солнечной, всего за 3 дня.

«Мы не ожидали, что планеты, подобные TOI-6894b, смогут сформироваться вокруг звезд с такой малой массой. Это открытие станет краеугольным камнем для понимания крайностей формирования гигантских планет», — отмечает Эдвард Брайант.

Такие планеты как TOI-6894b, вращающиеся вокруг звезд с малой массой, нарушают устоявшуюся модель аккреции ядра, которая является наиболее распространенной теорией формирования планет. Обычно ядро планеты-гиганта растет до тех пор, пока не станет достаточно массивным, чтобы всосать газ из протопланетного диска. Однако астрономы не ожидали, что протопланетные диски вокруг звезд с малой массой будут иметь достаточно материала для формирования планет-гигантов.

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Астрономы считают, что TOI-6894b могла медленно накапливать газ на протяжении длительного времени, или же эта планета образовалась из гравитационно нестабильного протопланетного диска, который коллапсировал в планету. По словам ученых, изучение распределения материала в атмосфере планеты может предоставить некоторые подсказки о том, как она образовалась. Исследователи будут использовать космический телескоп «Джеймс Уэбб» для наблюдения за атмосферой планеты в течение следующего года.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: LiveScience