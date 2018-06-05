ASUS анонсировала новые игровые аксессуары серии TUF Gaming: мышь, клавиатуру, гарнитуру и компьютерный корпус

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Компания ASUS анонсировала выпуск нескольких новых продуктов в рамках серии TUF, ориентированных ни игровую аудиторию. Различные устройства выполнены в едином стиле и дополняют друг друга.

Одной из новинок стала игровая мышь TUF Gaming M5. Она имеет долговечное покрытие и переключатели Omron, способные выдержать 50 млн нажатий на основные кнопки. Все имеющиеся в наличии кнопки являются программируемыми, им могут быть присвоены функции или макросы при помощи фирменного ПО Armoury II. При этом можно сохранить до трёх профилей в памяти самой мышки. Оптический сенсор Pixart PAW3327 отслеживает перемещения при разрешении до 6200 DPI. Благодаря ASUS Aura Sync можно использовать подсветку, соответствующую остальному комплекту периферии.

Клавиатура TUF Gaming K5 обладает защитой от брызг и случайного пролития жидкостей – до 60 мл. Клавиши покрыты трёхслойной краской, что призвано обеспечить долговечность нанесённого изображения. В конструкции клавиш применяются переключатели Mech-Brane со специально подготовленными мембранами, которые имитируют ощущения от механических переключателей. Среди прочих характеристик упоминается наличие 5-зонной подсветки Aura Sync, которая может синхронизироваться с мышью TUF Gaming M5, а также поддержка записи макросов при помощи ПО Armoury II. Макросы хранятся во встроенной памяти клавиатуры.

Ещё одной новинкой стала гарнитура TUF Gaming H5. Она оснащена стальным оголовьем и 50-миллиметровыми динамиками Essence. Слева расположен съёмный аналоговый микрофон. Для более глубокого погружения в игровые баталии в комплект поставки включается USB-адаптер, который добавляет виртуальное окружающее звучание.

Наконец, потребителям предлагается компьютерный корпус TUF Gaming GT501, предназначенный для сборки производительных игровых систем. Он изготавливается из прочной стали, а использование пластика ограничено лишь лицевой панелью. В наличии имеются ручки для переноски, прозрачное боковое окно из закалённого стекла, тихие 140-миллиметровые вентиляторы, противопылевые фильтры. Также сообщается, что в корпусе доступны посадочные места для установки трёх дополнительных вентиляторов в верхней части, трёх вентиляторов на лицевой панели, лоток для укладки кабелей.

Новые аксессуары серии TUF Gaming демонстрируются на выставке Computex 2018 и поступят в продажу в третьем квартале 2018 года.