ASUS анонсирует видеокарту GeForce GT 710: привет из 2014-го

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В 2020 году тайваньский производитель решил пополнить ассортимент своих видеокарт, предлагая модель на основе 28-нанометрового графического процессора GK208 с архитектурой Kepler. Да, да, том самом чипе разработки 2014-го года. Конечно речь идет о специализированном адаптере для создания мультиэкранных конфигураций.

ASUS GT710-4H-SL-2GD5 основана на GPU с 192 CUDA-вычислителями. Рабочая частота графического ядра – 954 МГц. Видеокарта оснащена 2 ГБ памяти GDDR5 c эффективными 5000 МГц. Для передачи данных используется 64-битовая шина.

Адаптер оснащен четырьмя полноразмерными портами HDMI. При подключении одного экрана максимальное разрешение составляет 3840×2160@60 Гц, но если используется два и более дисплеев, в таком режиме частота обновления снижается до 30 Гц.

Тепловой пакет (TDP) видеокарты GeForce GT 710 составляет всего 19 Вт. Это позволило производителю обойтись пассивной системой охлаждения даже в однослотовом исполнении. Для системы с ASUS GT710-4H-SL-2GD5 рекомендуется БП мощностью 300 Вт, причем при наличии такого блока платформу можно оснастить не одной такой видеокартой.

И вот здесь мы подбирается к основной особенности новинки – для работы адаптера необходим лишь слот PCI Express x1. Это значительно упрощает использование нескольких видеокарт в одной системе. Если учесть, что каждая обеспечивает четыре видеовыхода, это открывает широкие возможности для конфигурирования мультидисплейной системы.

Как видим, производители все еще находят применение даже таким возрастным GPU. Для специфических целей чипы 6-летней давности вполне еще могут быть пригодны. Здесь основная задача – выводить картинку на экран, и с ней они отлично справляются.

Кстати, видеокарты серии GeForce GT 710 все еще предлагаются на рынке. Классические модели стоят от $40, но среди них не было устройств с PCI-E x1. Теперь будет.