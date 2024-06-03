ASUS показала ноутбуки на базе CPU AMD Ryzen AI 300 и GPU NVIDIA RTX. И еще несколько моделей с чипами Intel Core Ultra 200V и Qualcomm

Компания ASUS привезла на выставку Computex 2024 несколько новых ноутбуков. Некоторые из них досрочно представил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Он остановился на моделях, оснащенных видеокартами NVIDIA GeForce RTX и гибридными процессорами APU AMD Strix Point, о которых на тот момент еще не было официально объявлено. Кроме того, ASUS подготовила несколько новых моделей с процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) и чипом Qualcomm. Рассмотрим кратко основные характеристики новинок.

Ноутбук традиционного форм-фактора ProArt P16 получил процессор AMD Ryzen Al 300 (Ryzen AI 9 HX 370) и видеокарту RTX 4070. Устройство весом 1,8 кг содержит 4K OLED дисплей и ориентировано на творческих профессионалов.

Ноутбук-трансформер ProArt PX13 также предлагает процессор AMD Ryzen Al 300 с видеокартой RTX 4070. Эта модель содержит 3K OLED дисплей, батарею емкостью 73 Втч, имеет вес 1,38 кг и толщину 15,8 мм.

Ультракомпактный ноутбук ProArt PZ13 весит всего 0,85 кг. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon X и экраном 3K ASUS Lumina OLED и может работать как планшет или ноутбук со съемной полноразмерной клавиатурой. Устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP52.

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Zenbook S 16 получил процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (серия Ryzen Al 300). Это устройство имеет вес 1,5 кг и толщину 1,1 см.

14-дюймовый Zenbook S 14 основан на процессоре Intel Core Ultra следующего поколения с функциями искусственного интеллекта, который ожидается во втором полугодии 2024 года.

ExpertBook P5 предназначен для профессиональных пользователей и компаний малого бизнеса. Он также оснащен процессором Intel Core Ultra следующего поколения (Intel Core Ultra 200 Lunar Lake).

Ноутбуки ASUS TUF A16 и TUF A14 ориентированы на геймеров. Модель TUF A16 (FA608) может похвастаться процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 4070, 4060 или 4050, накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ и 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. TUF A14 (FA401) оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 4060 или 4050 и 14-дюймовым 2,5K дисплеем.

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Игровой ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) содержит процессор AMD Ryzen Al 9 HX 370 и видеокарту RTX 4070.

Также ASUS представила ноутбуки Vivobook S 15 с чипом Qualcomm Snapdragon X и Vivobook S14/S15 на базе процессоров AMD Ryzen Al 300.