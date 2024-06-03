Новости Устройства 03.06.2024 в 13:57 comment views icon

ASUS показала ноутбуки на базе CPU AMD Ryzen AI 300 и GPU NVIDIA RTX. И еще несколько моделей с чипами Intel Core Ultra 200V и Qualcomm

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ASUS показала ноутбуки на базе CPU AMD Ryzen AI 300 и GPU NVIDIA RTX. И еще несколько моделей с чипами Intel Core Ultra 200V и Qualcomm

Компания ASUS привезла на выставку Computex 2024 несколько новых ноутбуков. Некоторые из них досрочно представил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Он остановился на моделях, оснащенных видеокартами NVIDIA GeForce RTX и гибридными процессорами APU AMD Strix Point, о которых на тот момент еще не было официально объявлено. Кроме того, ASUS подготовила несколько новых моделей с процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) и чипом Qualcomm. Рассмотрим кратко основные характеристики новинок.

ASUS показала ноутбуки на базі CPU AMD Ryzen AI 300 та GPU NVIDIA RTX. І ще кілька моделей з чипами Intel Core Ultra 200V та Qualcomm

Ноутбук традиционного форм-фактора ProArt P16 получил процессор AMD Ryzen Al 300 (Ryzen AI 9 HX 370) и видеокарту RTX 4070. Устройство весом 1,8 кг содержит 4K OLED дисплей и ориентировано на творческих профессионалов.

ASUS показала ноутбуки на базі CPU AMD Ryzen AI 300 та GPU NVIDIA RTX. І ще кілька моделей з чипами Intel Core Ultra 200V та Qualcomm

Ноутбук-трансформер ProArt PX13 также предлагает процессор AMD Ryzen Al 300 с видеокартой RTX 4070. Эта модель содержит 3K OLED дисплей, батарею емкостью 73 Втч, имеет вес 1,38 кг и толщину 15,8 мм.

ASUS показала ноутбуки на базі CPU AMD Ryzen AI 300 та GPU NVIDIA RTX. І ще кілька моделей з чипами Intel Core Ultra 200V та Qualcomm

Ультракомпактный ноутбук ProArt PZ13 весит всего 0,85 кг. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon X и экраном 3K ASUS Lumina OLED и может работать как планшет или ноутбук со съемной полноразмерной клавиатурой. Устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP52.

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ASUS показала ноутбуки на базі CPU AMD Ryzen AI 300 та GPU NVIDIA RTX. І ще кілька моделей з чипами Intel Core Ultra 200V та Qualcomm

Zenbook S 16 получил процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (серия Ryzen Al 300). Это устройство имеет вес 1,5 кг и толщину 1,1 см.

14-дюймовый Zenbook S 14 основан на процессоре Intel Core Ultra следующего поколения с функциями искусственного интеллекта, который ожидается во втором полугодии 2024 года.

ExpertBook P5 предназначен для профессиональных пользователей и компаний малого бизнеса. Он также оснащен процессором Intel Core Ultra следующего поколения (Intel Core Ultra 200 Lunar Lake).

ASUS показала ноутбуки на базі CPU AMD Ryzen AI 300 та GPU NVIDIA RTX. І ще кілька моделей з чипами Intel Core Ultra 200V та Qualcomm

Ноутбуки ASUS TUF A16 и TUF A14 ориентированы на геймеров. Модель TUF A16 (FA608) может похвастаться процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 4070, 4060 или 4050, накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ и 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. TUF A14 (FA401) оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 4060 или 4050 и 14-дюймовым 2,5K дисплеем.

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Игровой ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) содержит процессор AMD Ryzen Al 9 HX 370 и видеокарту RTX 4070.

Также ASUS представила ноутбуки Vivobook S 15 с чипом Qualcomm Snapdragon X и Vivobook S14/S15 на базе процессоров AMD Ryzen Al 300.


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