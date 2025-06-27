Asus представила RTX 5090 и 5070 Ti BTF со скрытым разъемом питания GC-HPWR

Раздел Технологии выходит при поддержке

ASUS обновила свою фирменную серию видеокарт BTF. На этот раз компания сделала акцент не только на технические характеристики, но и на удобство сборки. Новые модели серии — GeForce RTX 5090 ROG Astral и RTX 5070 Ti TUF — получили инновационный подход к питанию: теперь силовой кабель можно спрятать от глаз полностью.

Недавно ASUS продемонстрировала новый разъем GC-HPWR. Это усовершенствованный коннектор с удлиненным адаптером, который специально создан для совместимых материнских плат серии BTF. Если вы используете такую плату, адаптер является обязательным — он подключается к нижнему краю платы, где и «скрывается» питание. В то же время пользователи могут легко перейти на обычную материнскую плату: адаптер можно снять или вообще использовать стандартный 16-контактный кабель.

Важно: новые видеокарты серии BTF поддерживают два типа подключения питания — через GC-HPWR или привычный 16-pin коннектор, расположенный в том же месте, что и на стандартных моделях. Иными словами, BTF-версии — это улучшенные варианты оригинальных карт, которые имеют бонус в виде эстетического и функционального плюса, но полностью обратно совместимы с классическими конфигурациями.

ASUS представила три новые модели:

GeForce RTX 5090 ROG Astral — доступна в двух версиях: с заводским разгоном и без него. Компания предлагает GPU с базовой частотой 2580 МГц, либо ОС-версию с частотой 2610 МГц.

GeForce RTX 5070 Ti TUF BTF — выполненную в белом корпусе, визуально почти не отличается от стандартной версии без адаптера.

Несмотря на изменение дизайна питания, технические характеристики остались без изменений. Фактически, тактовые частоты являются одинаковыми для версий BTF и не-BTF. Сейчас адаптер отдельно не упоминается в описании комплекта, однако судя по дизайну, он входит в базовое оснащение.

ROG Astral остается флагманской линейкой ASUS в сегменте RTX 50 — самые дорогие и самые технологичные видеокарты бренда. Компания активно развивает эту серию: недавно был показан вариант в белом цвете, а также ограниченное издание с позолоченным корпусом.

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Источник: videocardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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