ASUS работает над устройством с ОС Windows 10 для ARM и процессором Snapdragon 1000

Корпорация Microsoft предпринимает очередную попытку подружить свою операционную систему Windows с процессорами на базе архитектуры ARM. Версия Windows 10 для ARM принесёт на устройства с соответствующими экономичными чипами привычный интерфейс, а также возможность запуска настольных игр и приложений.

В прошлом году уже демонстрировались мобильные устройства на базе Windows 10 для ARM, основанные на флагманском на тот момент процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Такие системы работали достаточно неплохо в большинстве случаев, хотя и сталкиваются с ограничениями, например, отсутствием поддержки OpenGL. Как мы знаем, в этом году планируется новый более производительный чип для устройств с ОС Windows 10 для ARM –Snapdragon 850. Фактически, это будет версия Snapdragon 845 с повышенными тактовыми частотами. Но это не единственная новинка, предназначенная для устройств с операционной системой Windows 10 для ARM.

По данным осведомлённых источников, компания ASUS работает над устройством с операционной системой Windows 10 для ARM, в котором используется загадочный процессор Snapdragon 1000.

Начиная с 2013 года, у компании Qualcomm имеется четыре основные линейки процессоров Snapdragon: Snapdragon 2xx для устройств начального уровня, Snapdragon 4xx для бюджетных смартфонов, Snapdragon 6xx для устройств среднего уровня, Snapdragon 8xx для флагманских гаджетов. В этом году привычная линейка была расширена за счёт добавления предтоповой серии 7xx. О процессоре Snapdragon 1000 пока что известно кране мало. Судя по всему, он не будет преемником Snapdragon 845, а войдёт в новую линейку производительных чипов, предназначенных для применения в ноутбуках на базе ARM. Максимальный показатель рассеивания мощности для Snapdragon 1000 составит 6,5 Вт против 5 Вт у модели Snapdragon 845. Это может говорить либо об увеличении количества вычислительных блоков, либо о значительном повышении частоты. В любом случае, следует ожидать заметного прироста производительности по сравнению с Snapdragon 845.

Вероятно, ASUS станет первым производителем, использующим процессор Snapdragon 1000. В настоящее время компания совместно с Qualcomm работает над созданием устройства с ОС Windows 10 для ARM. Оно фигурирует под кодовым названием Primus и оснащено процессором Snapdragon 1000. Пока что какие-либо подробности об этом гаджете и примерные сроки его выхода на рынок не называются.

Источник: xda-developers